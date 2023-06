Olivia Chow porte un message d’espoir – et le désir de changement de Toronto – pour remporter une élection partielle à la mairie

Olivia Chow a traversé une foule de supporters avant de monter sur scène pour prononcer son discours de victoire mardi soir.

La maire élue semblait à peine capable de contenir sa joie – et son soulagement.

« Wow, quelle nuit », a déclaré Chow en riant et en tenant sa main sur sa poitrine, alors que la foule à sa fête électorale au Great Hall sur Queen St. West se lançait dans des célébrations qui se poursuivraient jusque tard dans la nuit.

« Si vous avez déjà douté de ce qui est possible ensemble », a-t-elle déclaré. « Si vous avez déjà remis en question votre foi en un avenir meilleur. Et ce que nous pouvons faire les uns avec les autres, les uns pour les autres, ce soir est votre réponse. »

Au final, Chow, 66 ans, a battu 101 rivaux pour gagner. L’ancienne conseillère Ana Bailão a bondi à la deuxième place, perdant finalement par 30 000 voix – un total qui ne reflète pas le drame car les résultats des sondages ont donné à Bailão une avance précoce qui semblait brièvement pouvoir tenir.

Mais ceux qui espéraient une victoire de Chow ont été récompensés, ce qui convenait à une candidate qui a fait de « l’espoir » un élément central de sa campagne.

L’ancien conseiller municipal Joe Mihevc a déclaré que ce message est fidèle à qui est Chow. Le thème de l’espoir représentait un changement marqué par rapport à 2014 lorsque Chow s’est présenté à la mairie et a terminé troisième loin derrière John Tory.

Repérez le vainqueur. La mairesse élue Olivia Chow célèbre au Great Hall de la rue Queen Ouest après avoir remporté l’élection partielle du maire de Toronto lundi. (Evan Mitsui/CBC)

De son propre aveu, Chow, ancienne conseillère de Toronto et députée néo-démocrate, était nerveuse et avait peur de faire une erreur lors de cette élection. Cette fois, elle est entrée dans un terrain bondé et est apparue calme et confiante tandis que ses rivales lançaient des attaques répétées sur les scènes de débat, dans les discours et dans la publicité électorale.

« Elle a couru comme s’il n’y avait pas de lendemain », a déclaré Mihevc.

« Elle est pleine de confiance. Elle connaît sa politique. Et je pense que cela s’est avéré très attrayant. C’est Olivia à son meilleur. »

Andrew Tumilty, consultant principal de la société de communication Enterprise Canada, a remercié l’équipe de Chow pour avoir navigué dans les eaux difficiles de cette campagne. Tumilty, qui a été responsable de la salle de guerre de l’ancien maire John Tory, a déclaré que pour conserver et accroître son avance dans les premiers sondages, Chow devait donner à ses partisans suffisamment de « politique audacieuse » pour les embarquer tout en n’en prenant pas trop. des risques.

« Je pense qu’ils méritent beaucoup de crédit pour cela », a-t-il déclaré.

Voici un aperçu de la répartition du vote dans les 25 quartiers de la ville:

Appelez cela la reconnaissance du nom, ou la célébrité, ou tout simplement le fait d’être connu des Torontois, Chow est arrivé en tête et n’a jamais renoncé à ce statut.

Même dans les derniers jours mouvementés de la campagne, qui a vu les conservateurs approuver Bailão et le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, jeter sa puissance derrière Mark Saunders, Chow est restée fidèle à son plan.

« Je pense que l’équipe d’Olivia Chow a mené une campagne de favori très disciplinée », a déclaré Tumilty.

C’est officiel: Toronto a eu une «élection de changement»

Chow deviendra la troisième femme à occuper le poste de maire de Toronto et la première personne racialisée à occuper le poste de maire dans l’histoire moderne de la ville. Elle est aussi la première maire progressiste depuis David Miller.

Myer Siemiatycki, professeur de politique à l’Université métropolitaine de Toronto, a déclaré qu’après plus de huit ans d’avoir des conservateurs à la tête de la ville, les électeurs étaient prêts pour un changement.

Chow, a-t-il dit, « a capturé l’humeur des Torontois, qu’ils sont prêts pour un hôtel de ville différent, plus proactif et mieux doté ».

Alors que fera-t-elle ensuite ?

Chow a fait des promesses qui signalent un changement de politique significatif de la part des conservateurs. En voici trois :

Elle s’est engagée à annuler les réductions de la TTC mises en place par l’administration conservatrice tout en gelant les tarifs pour aider à augmenter l’achalandage.

Elle a promis de créer un constructeur public pour aider à construire des logements plus abordables.

Elle a également déclaré qu’elle démolirait le tronçon est de l’autoroute Gardiner et créerait un boulevard entre celui-ci et la promenade Don Valley.

Tous ces plans coûteront cher et ils surviennent à un moment où la ville fait face à un déficit budgétaire d’au moins 1 milliard de dollars.

Siemiatycki a déclaré qu’en votant pour Chow, de nombreux Torontois ont signalé qu’ils voulaient ces changements. Ils ont également signé (qu’on le veuille ou non) son plan d’augmenter les impôts au-dessus du taux d’inflation – ce que les conservateurs et les candidats liés aux conservateurs comme Bailão – ont juré de ne pas faire pendant des années.

Les partisans de la mairesse élue Olivia Chow célèbrent lors d’une soirée électorale tenue au Great Hall, à Toronto, lundi. (Evan Mitsui/CBC)

Mais Chow a déclaré qu’elle introduirait une augmentation « modérée » de l’impôt foncier, et Siemiatycki a déclaré que de nombreux électeurs semblaient lui avoir fait confiance à ce sujet.

« Il est reconnu qu’il y a un prix élevé à payer pour ne pas augmenter les revenus municipaux », a-t-il déclaré. « Le manque de logements abordables, les problèmes de transport en commun, la détérioration perçue des services municipaux. Tout cela découle d’un manque de revenus de la part de la ville. »

Chow a également promis de ne pas utiliser les pouvoirs de «maire fort» accordés par le gouvernement de Ford qui la laisseraient élaborer son propre budget plutôt que de le confier au personnel de la ville. Si elle tient parole, cela signifie que toute hausse d’impôt nécessitera le soutien du conseil.

Gagner ce soutien commence sérieusement mardi.