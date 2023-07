Olivia Chow est la nouvelle mairesse de Toronto. Que dit sa transition sur ses priorités ?

Tout juste sortie d’une victoire électorale, Olivia Chow rassemble son équipe et fait des plans à l’hôtel de ville.

La nouvelle mairesse élue de Toronto a déclaré aux journalistes jeudi qu’elle avait embauché un chef de cabinet, qu’elle était plongée dans des réunions depuis plusieurs jours et qu’elle avait trois priorités immédiates alors qu’elle assurait la transition vers ce poste.

Il n’y aura pas de panneaux et de rapports de ruban bleu. Au lieu de cela, il y aura des consultations avec des experts, puis des mouvements, a-t-elle déclaré.

« J’ai beaucoup appris et je suis certainement prêt à passer à l’action », a déclaré Chow.

La maire élue a annoncé qu’elle avait embauché son directeur de campagne Michal Hay, un vétéran de la mairie, comme chef de cabinet. C’est la première grande décision personnelle de son jeune mandat, et probablement la plus importante, alors qu’elle occupe son poste.

L’équipe de Chow a déclaré qu’elle rencontrerait des experts de première ligne, des dirigeants communautaires et la fonction publique pour rechercher des solutions aux « problèmes les plus urgents » de la ville dans les prochains jours. Ces réunions porteront sur le logement abordable et les opportunités économiques, l’intervention communautaire en cas de crise, le logement avec services de soutien et les services complémentaires.

Chow demande au comité de se réunir en août

Elle a également annoncé qu’elle avait demandé au comité exécutif de la ville de se réunir en août – puis au conseil municipal de se réunir au début de septembre – pour discuter des perspectives financières à long terme de Toronto. Avec un déficit budgétaire d’un milliard de dollars, Chow a déclaré qu’elle voulait se mettre au travail pour résoudre ce problème.

« Je sais que, traditionnellement, la mairie ici fait une pause en août », a-t-elle déclaré. « Je n’ai pas l’intention de prendre des vacances. J’ai l’intention de travailler tout l’été afin que nous puissions relever certains des défis et des problèmes auxquels nous sommes confrontés de front. »

Les experts qui suivent de près l’hôtel de ville disent que cette période de transition sera différente des changements précédents au sein du bureau supérieur de Toronto. L’ancien conseiller municipal John Filion a travaillé avec Chow pendant une décennie, assis à deux sièges d’elle dans la salle du conseil. Il dit qu’il peut déjà voir des signes de la conseillère qu’il a connue à ses débuts dans ce nouveau travail.

« Je pensais qu’elle était brillante dans les coulisses », a-t-il déclaré. « Elle était l’une des rares conseillères qui ne recherchaient pas beaucoup de crédit. Elle faisait juste tranquillement les choses et laissait quelqu’un d’autre en prendre la gloire. »

Michal Hay a été embauché comme chef de cabinet de Chow. Elle est la directrice exécutive fondatrice de l’organisation de défense de la justice sociale Progress Toronto et a présidé la campagne réussie de Chow à la mairie. (Paul Borkwood/Nouvelles de CBC)

Il a dit que Chow avait déjà démarré et devait le faire par nécessité.

« Habituellement, vous avez beaucoup de temps pour vous préparer à prendre vos fonctions de nouveau maire », a-t-il déclaré. « Ça va être une grosse ruée. »

La démission surprenante de l’ancien maire John Tory en février a lancé l’élection partielle, qui a créé un calendrier condensé pour que le vainqueur prenne ses fonctions. Chow a déclaré cette semaine qu’elle prêterait serment le 12 juillet, réduisant de plusieurs semaines la période de transition habituelle.

« Elle fait tout ce qu’il faut, c’est-à-dire rencontrer tous les conseillers, car vous devez construire la coalition pour pouvoir courir avec le ballon dès votre premier jour », a-t-il déclaré. « Et elle rencontre également les dirigeants provinciaux et fédéraux, car elle va avoir besoin de nouvelles sources de financement pour faire quoi que ce soit. »

Les transitions municipales deviennent plus formalisées, selon un expert

Le professeur de politique publique de l’Université York, Zac Spicer, a déclaré que compte tenu de ce calendrier, les membres de l’équipe de Chow se préparent probablement à la possibilité de la transition depuis des semaines. Il soupçonne que d’autres équipes de campagne faisaient la même chose au cas où elles gagneraient les élections.

« Le processus de transition n’a pas une sorte de rythme et de flux définis », a-t-il déclaré. « Mais avec le temps, au niveau local, c’est devenu de plus en plus formalisé pour ressembler davantage à la transition d’un premier ministre ou d’un premier ministre. »

Spicer, qui a étudié les transitions de maires, a déclaré que les chefs de département de la ville enverraient des documents d’information à l’équipe de Chow pour les mettre au courant, ainsi que le maire élu.

« La raison pour laquelle le processus de transition est devenu de plus en plus complexe et beaucoup plus formalisé est que le bureau du maire veut maîtriser tous ces projets et comprendre ce qui se passe », a-t-il déclaré. « La seule chose que le maire ne veut pas en ce moment, ce sont des surprises. »

La stratège et consultante Kim Wright a déclaré qu’elle ne s’attendait pas à ce que Chow vienne et commence à déchirer les initiatives mises en place par son prédécesseur. Elle écoutera tous les alliés de l’ancien maire au conseil et tentera de trouver un terrain d’entente, a-t-elle déclaré.

« Tout le monde veut entrer et déchirer le travail de la dernière personne – ce n’est pas son style », a-t-elle déclaré. « Il y a du très bon travail qui a été fait. Donc, je m’attends à ce qu’Olivia écoute cela, pour comprendre ce qui a du sens pour les Torontois et faire avancer les choses. »

Wright, qui était conseillère de l’ancien chef du NPD de l’Ontario, Howard Hampton, a déclaré qu’elle s’attend à ce que la transition de Chow vers le poste donne le ton à son leadership à l’hôtel de ville. Il mettra l’accent sur l’écoute et la collaboration, a-t-elle précisé.

« Elle aura une équipe autour d’elle, mais sa conviction fondamentale est de savoir comment engager les gens là où ils se trouvent et les déplacer là où ils doivent être? »