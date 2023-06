Olivia Chow élue mairesse de Toronto

Olivia Chow a été élue mairesse de Toronto, mettant fin à près de 13 ans de règne de droite à l’hôtel de ville de Toronto et devenant la première femme et la première personne appartenant à une minorité visible à diriger Toronto après la fusion.

Chow, 66 ans, était la favorite pour remporter la course dès son entrée et a réussi à prendre une avance décisive dans les sondages, bien que la course le soir des élections ait fini par être une photo-finish entre elle et Ana Bailão.

CP24 a fait l’appel à 21 heures, Chow semblant avoir obtenu 37,2% des voix avec plus de 96% des sondages. Bailão est arrivé en deuxième position avec 32,5 % des voix.

Une foule bondée de supporters a éclaté en acclamations lorsque le résultat a été annoncé au siège de la campagne de Chow.

Chow est sorti pour parler avec les supporters peu après 21h30

« Ouah. Merci Toronto ! Merci tout le monde. Quelle nuit! » dit-elle, flanquée de sa famille. « Si vous avez déjà douté de ce qui est possible ensemble, si vous avez déjà remis en question votre foi en un avenir meilleur, en ce que nous pouvons faire les uns avec les autres, les uns pour les autres, ce soir est votre réponse. »

Elle a remercié les habitants de la ville pour leur « mandat de changement » en tant que nouveau maire de la ville et s’est engagée à se consacrer à « travailler sans relâche pour construire une ville plus attentionnée, plus abordable et sûre, où tout le monde appartient » et l’a également remerciée. supporters et bénévoles pour leurs efforts inlassables.

«Je sais que les choses sont difficiles ces jours-ci. Il est plus difficile de s’en sortir et plus difficile de se déplacer, mais n’abandonnez pas. Toronto est un lieu d’espoir, une ville de seconde chance », a déclaré Chow.

Elle a appelé Toronto « une ville où un enfant de St. Jamestown peut se tenir devant vous en tant que nouveau maire » sous de vifs applaudissements et a ajouté que la ville est un endroit « où si nous contribuons un peu plus, nous pouvons améliorer les services publics et rendre la ville plus vivable.

La candidate à la mairie de Toronto, Olivia Chow, est photographiée après un débat à la mairie à Toronto, le mercredi 24 mai 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Chris Young

Elle a été acclamée par des supporters ravis.

« Nous allons avoir un Toronto très différent où l’équité et la durabilité feront partie de tout ce que fait la ville », a déclaré l’ancien candidat Gil Penalosa au CP24 alors que les résultats arrivaient.

Il a dit qu’il était heureux d’avoir abandonné la course pour la soutenir, affirmant que s’il avait obtenu les quelque 100 000 votes qu’il avait obtenus la dernière fois qu’il s’était présenté, elle n’aurait peut-être pas gagné.

LONG CHEMIN VERS LA VICTOIRE

Menant une campagne pour «construire une ville bienveillante où tout le monde appartient», Chow semblait souvent flotter au-dessus de la mêlée dans un champ bondé de candidats qui essayaient désespérément de la présenter comme quelqu’un qui augmenterait inutilement les impôts fonciers.

La deuxième fois s’est avérée être le charme de Chow, qui s’est présenté à la mairie et a perdu contre John Tory en 2014.

C’est la démission surprise de Tory en février après avoir admis une liaison avec un membre du personnel qui a donné à Chow une seconde chance de gagner.

Participant à une course qui a attiré 101 autres candidats, la reconnaissance du nom de Chow lui a donné un avantage.

Elle a fait ses armes en tant que conseillère scolaire dans les années 1980 avant de remporter un siège au conseil de Toronto en 1992. Elle a continué à siéger au conseil jusqu’en 2005, date à laquelle elle s’est présentée et a remporté un siège de députée fédérale.

Immigrante arrivée à Toronto en provenance de Hong Kong avec ses parents à l’âge de 13 ans, Chow a parlé de leurs difficultés à s’adapter à un nouveau pays dans des circonstances difficiles. Elle a commencé à coudre des boutons sur des jeans à l’adolescence pour aider sa famille, sa mère nettoyant les maisons et son père incapable d’occuper un emploi stable en raison d’une maladie mentale.

Chow est également la veuve du regretté chef du NPD Jack Layton, qui est lui-même venu à la politique fédérale du conseil municipal de Toronto et a conduit leur parti à un statut d’opposition sans précédent en 2011 dans le soi-disant « écrasement orange » avant sa mort subite d’un cancer le même année.

Le beau-fils de Chow, Mike Layton, a été conseiller municipal avant de quitter son poste l’année dernière et a été impliqué dans ses efforts pour sortir du vote lundi.

Tard dans la course, les sondages ont montré que l’ancienne conseillère municipale Ana Bailão gagnait du terrain, portée par une approbation de dernière minute des conservateurs. Mais malgré l’approbation – et le soutien de près de la moitié du conseil – elle n’a pas été en mesure de rattraper son retard.

Chow a également réussi à gagner malgré une offensive féroce de l’ancien chef de la police Mark Saunders, qui s’est présenté sur une plateforme de maintien de l’ordre et a conçu sa campagne comme une mission pour empêcher Chow d’être élu à tout prix. Saunders avait le soutien du premier ministre Doug Ford, Ford déclarant publiquement qu’une victoire de Chow serait un «désastre».

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, et la candidate à la mairie de Toronto, Olivia Chow. (Presse canadienne/Chris Young)

Saunders a terminé troisième, avec 8,6 % des voix.

Ford a publié une déclaration lundi soir félicitant Chow pour sa victoire, disant que « bien que nous ne soyons pas toujours d’accord sur tout, ce sur quoi nous pouvons nous mettre d’accord, c’est notre engagement commun à faire de Toronto un endroit où les entreprises, les familles et les travailleurs peuvent prospérer .”

Il a dit qu’il espère «que nous continuons d’avoir un partenaire volontaire dans la ville de Toronto» alors que son gouvernement va de l’avant avec ses plans pour «bâtir l’Ontario».

Alors que ses rivaux tentaient de la dépeindre comme une partisane qui agirait comme une opposition non officielle à Queens Park, Chow a déclaré que la beauté de la politique municipale est que vous êtes capable de travailler avec n’importe qui pour faire avancer les choses, et qu’elle agirait en conséquence.

Alors que les autres candidats s’efforçaient de la faire tomber, Chow semblait généralement énervé par leurs attaques.

D’autres candidats ont présenté le crime et la sécurité comme le principal problème auquel la ville est confrontée, mais le message de Chow sur l’abordabilité et l’aide à ceux qui ont du mal à finalement se concrétiser auprès des électeurs.

Au début, elle a dit qu’elle mènerait une campagne différente de celle qu’elle avait la dernière fois, en se concentrant davantage sur le plaisir et sur le fait d’être elle-même plutôt que d’essayer de paraître polie. Elle était fidèle à sa parole et il n’était pas rare de la voir danser lors des annonces de campagne.

« Les gens savent qui je suis, les gens connaissent mes valeurs », a-t-elle déclaré à CP24.com dans une interview pendant la campagne.

La candidate à la mairie de Toronto, Olivia Chow, participe au Toronto Pride Parade, le dimanche 25 juin 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Chris Young

Ses nombreuses années d’expérience et son engagement continu auprès des habitants de la ville au cours des dernières années, a déclaré Chow, lui ont permis de parler en toute connaissance de cause sans trop se soucier de la façon dont elle se débrouille.

QUE CE PASSE T-IL APRÈS

Bien que Chow ait été conseillère pendant de nombreuses années, elle reviendra dans un conseil qui a beaucoup changé. Ford a utilisé sa majorité à Queen’s Park en 2018 pour réduire de moitié le conseil et l’année dernière, il a accordé de solides pouvoirs de maire à Toronto.

Ces nouveaux pouvoirs comprennent une disposition permettant au maire d’annuler un vote majoritaire au conseil, bien que Chow ait déclaré qu’elle n’utiliserait pas ce pouvoir et chercherait plutôt à parvenir à un consensus avec le conseil. Elle sera aidée à cet égard par les six conseillers de gauche qui ont soutenu sa course.

Alors qu’elle aura plus de contrôle sur l’agenda de la ville en tant que maire, Chow héritera également d’une ville en proie à de graves problèmes financiers, à savoir un déficit de 1,5 milliard de dollars pour les exercices 2022 et 2023 et la perte imposée par la province de certaines redevances d’aménagement.

Chow a déclaré qu’elle pensait pouvoir négocier un meilleur accord avec les niveaux supérieurs du gouvernement en engageant les habitants de la ville dans un processus de négociation et de budgétisation transparent. Mais si elle ne peut pas, elle devra presque certainement augmenter les impôts ou réduire les services.

Chow a déclaré à plusieurs reprises qu’elle ne fixerait pas de limite supérieure pour les augmentations de l’impôt foncier avant d’avoir d’abord évalué les besoins de la ville. Ses collègues candidats l’ont martelée sur la question pendant la campagne électorale, mais elle a refusé de reculer sur ce point.

La candidate à la mairie de Toronto, Olivia Chow, est photographiée après un débat à la mairie à Toronto, le mercredi 24 mai 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Chris Young

Chow a également déclaré qu’elle ferait économiser à la ville des centaines de millions de dollars en transformant la partie est de l’autoroute Gardiner en boulevard au lieu de la reconstruire. Cette promesse pourrait potentiellement ouvrir de vieilles blessures sur une décision controversée prise par le conseil il y a sept ans si elle décide de tenir fermement son engagement.

Mais Chow a juré pendant la campagne, reconnaissant les défis « immenses » auxquels la ville est confrontée, qu’elle ferait de son mieux pour rassembler les gens, affirmant que « le jour des élections n’est que le début ».

Certains de ses adversaires dans la course semblaient déjà adopter cette philosophie.

« Olivia et moi avons été des opposants politiques mais demain nous serons collègues et je soupçonne qu’il y aura des opportunités de collaboration », a déclaré le conseiller. Brad Bradford a déclaré à CP24.