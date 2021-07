Olivia Breen participant à la finale du saut en longueur féminin aux championnats britanniques d’athlétisme en juin

La double championne du monde paralympique Olivia Breen a déclaré qu’elle était restée sans voix après qu’un officiel des championnats d’Angleterre a fait remarquer que son slip de sprint était « trop ​​court et inapproprié ».

Breen, qui a remporté l’or mondial au T35-38 4x100m en 2015 puis au saut en longueur T38 deux ans plus tard, participera aux Jeux paralympiques le mois prochain.

La jeune femme de 24 ans, atteinte de paralysie cérébrale, s’est demandé si un concurrent masculin aurait été confronté à des commentaires similaires après que ses mémoires aient été interrogés après avoir terminé le saut en longueur à Bedford dimanche.

« Je suis toujours très reconnaissant envers les incroyables bénévoles qui officient lors d’événements d’athlétisme », a déclaré Breen, qui a également remporté l’or au saut en longueur T38 pour le Pays de Galles aux Jeux du Commonwealth de 2018, sur Twitter.

« Ils font un travail incroyable et nous permettent de concourir. Cependant, ce soir, je suis assez déçu car juste au moment où je terminais ma compétition de saut en longueur aux Championnats d’Angleterre, l’une des femmes officielles a jugé nécessaire de m’informer que mon sprint les mémoires étaient trop courts et inappropriés.

« Je porte les mêmes slips de style sprint depuis de nombreuses années et ils sont spécialement conçus pour la compétition.

« J’espère que je les porterai à Tokyo. Cela m’a amené à me demander si un concurrent masculin serait critiqué de la même manière. J’espère qu’aucune autre athlète féminine n’a eu de problèmes similaires.

« Je reconnais qu’il doit y avoir des règlements et des directives concernant les tenues de compétition, mais les femmes ne devraient pas se sentir gênées par ce qu’elles portent lors de la compétition, mais devraient se sentir à l’aise et à l’aise. »

Un porte-parole d’England Athletics a déclaré: « Nous sommes au courant de la publication et enquêterons de toute urgence. Le bien-être de tous les participants à l’athlétisme est de la plus haute importance et tout le monde doit se sentir à l’aise pour concourir et participer au sport. »

British Athletics a également été approché pour commentaires.