Olivia Bowen révèle une énorme transformation de jardin après s’être débarrassée d’un immense étang d’eau douce

OLIVIA Bowen a fièrement montré sa superbe nouvelle transformation de jardin dans une série de clichés.

La bombe de Love Island tient régulièrement les fans au courant des changements et des ajouts sans cesse croissants à la maison d’elle et de son mari Alex Bowen via leur compte Instagram envieux qui compte plus de 765 000 abonnés.

Instagram/thebowenhome

Olivia a montré la magnifique verdure qu’elle et Alex ont ajoutée à leur propriété[/caption]

Éclaboussure

Le couple a un pad plutôt impressionnant[/caption]

Instagram/thebowenhome

L’ancien étang n’est plus[/caption]

La beauté de la télé-réalité a maintenant exposé son nouveau jardin exquis après un revirement incroyablement impressionnant.

Olivia a montré comment le couple avait banni l’étang d’eau douce qui se trouvait dans leur grand jardin pour le remplacer par une verdure luxuriante parfaite pour que leur jeune fils Abel puisse courir quand il sera plus âgé.

Elle a présenté la transformation du jardin dans une série d’images allant de l’étang en train d’être enlevé à l’herbe en cours de pose.

Accompagnant le message d’une longue légende sincère, la mère d’un enfant, Olivia, a déclaré: «Officiellement sans étang! Ecoute, j’aimerais dire que ça va me manquer mais je mentirais, c’était une plaie aux yeux

“Je suis tellement heureux d’avoir de l’herbe fraîche et plate – nous sommes BUZZING pour avoir une aire de jeu appropriée l’année prochaine. Notre jardin est tellement inégal, donc c’est parfait pour Abel à l’avenir avec des balançoires, des vélos et des buts de football, j’en suis sûr lol.”

La favorite de la réalité a continué à admettre qu’ils ne se débarrasseraient pas entièrement de l’étang et des poissons qui y vivaient et qu’elle et Alex avaient proposé de nouveaux plans pour le ramener d’une manière plus appropriée pour leur adorable maison familiale.

Olivia a fait remarquer: “Si vous pouvez espionner à l’extrême droite, vous verrez que nous avons quitté la partie cascade de l’ancien étang, il fait environ 6 pieds de profondeur, nous allons donc en faire notre nouvel étang de koi !!!





“Je suis tellement excitée que même si nous n’allons pas manquer le vieil étang, nous aurions manqué le poisson !

«Nous les avons donc préparés à les installer dans leur nouvelle maison dans quelques semaines. Nous allons ensuite clôturer une petite zone couverte d’écorce qui l’entoure avec un banc et une maison de canard. »

Instagram/thebowenhome

La star de Love Island a partagé des photos de sa transformation[/caption]

Instagram

Le couple est récemment devenu parents[/caption]