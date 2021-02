Olivia Bowen a été applaudie pour avoir partagé des photos honnêtes montrant son psoriasis.

La star de Love Island, 27 ans, s’est déshabillée pour faire la promotion d’une marque de lingerie et a décidé de ne pas couvrir son état de peau.

Les taches rouges pouvaient être vues sur son ventre et ses jambes et les fans l’ont remerciée de ne pas l’avoir peinte à l’aérographe.

Olivia a partagé les photos avec une légende de motivation, disant aux fans de « s’aimer soi-même ».

Elle a écrit: « Belle lingerie qui me fait toujours me sentir belle. Merci @bouxavenue.

«Il y a tellement de choses que je pourrais écrire dans cette légende à propos de cette photo, mais je vais plutôt dire: aimez-vous dans tous les aspects de votre cheminement dans la vie, nous avons de bons jours et nous avons des jours de renforcement du caractère. aussi important. »

Interrogée sur son état par les fans, Olivia leur a dit qu’elle souffrait de psoriasis en gouttes – un type plus couramment observé chez les enfants et les jeunes adultes – et qu’elle suivait actuellement un traitement.







Elle a écrit: « C’est du psoriasis en gouttes, et merci beaucoup mais je suis sous traitement et je vais bien. »

La star de la télé a été bombardée de commentaires de soutien de ses abonnés, qui l’ont remerciée d’être si honnête.

L’un d’eux a écrit: « J’ai eu ça pendant 2 mois sur tout le torse, le cou et le visage. La confiance était si faible que je ne voulais pas quitter la maison ou voir qui que ce soit. Merci d’avoir partagé. »

Un autre a ajouté: « Merci beaucoup d’avoir partagé ces photos, les embrasser, cela signifie vraiment beaucoup pour tant de gens. »







Un troisième a commenté: « Je n’en avais jamais entendu parler avant de n’avoir ni connu qui que ce soit qui ait eu tellement de plaisir de voir Olivia l’étalage … »

Le mois dernier, Olivia a parlé de sa bataille contre la maladie de la peau, révélant qu’elle l’avait d’abord eu à l’adolescence et avait utilisé des chaises longues pour aider à la combattre.

Elle a partagé une photo des taches rouges sur sa poitrine, son dos et ses côtés, et a demandé des recommandations pour une entreprise de location de chaises longues.







Elle a écrit: « Salut les gars – je ne poserais généralement pas de questions sur les chaises longues et je ne les utilise pas réellement, cependant, mon psoriasis (dont j’ai parlé de l’autre en disant qu’il était sur ma poitrine et mon cuir chevelu) a maintenant parcouru mon dos et ventre et fait son chemin le long de mes bras et jambes!

«La seule chose qui m’a aidé quand j’avais 17 ans, alors que c’était sur tout mon corps, c’était un transat. J’ai appelé de nombreux endroits aujourd’hui sans aucune chance de louer.

« Je me suis demandé si quelqu’un pouvait recommander ma location de chaise longue pour la maison dans l’Essex? »