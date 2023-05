Olivia Bowen de Love Island montre une silhouette incroyable en maillot de bain rouge découpé 11 mois après l’accouchement

Olivia Bowen de LOVE Island a séduit dans un maillot de bain rouge découpé moulant à peine 11 mois après son accouchement.

La star de télé-réalité, 29 ans, et son mari Alex, 31 ans, ont accueilli leur fils Abel dans le monde en juin 2022.

Olivia et son mari, Alex ont accueilli leur fils Abel en juin 2022

Olivia s’est vêtue d’un maillot de bain rouge découpé de Boux Avenue alors qu’elle célébrait ses amis entre filles sous le soleil de Marbella.

Seulement 11 mois après avoir donné naissance à son bébé, la star est apparue plus mince que jamais, montrant son physique tonique et son ventre plat.

Elle a associé le maillot de bain audacieux avec une couverture rouge et accessoirisé avec des lunettes de soleil noires.

L’ancienne actrice de Love Island portait ses cheveux en chignon bas avec deux mèches qui pendaient sur son visage.

Son maquillage était impeccable, avec un visage profilé, des lèvres surlignées avec un brillant à lèvres nude, un fard à paupières fumé, un eye-liner noir et du mascara.

Olivia a légendé le message: « Ma fille va se marier avec mon frère. »

Plus tard, elle a publié plus de clichés sur ses histoires Instagram des célébrations sauvages de la poule.

Olivia est photographiée sur une photo de groupe avec ses amis, et on les voit tomber sur le sable en portant des boissons.

Une autre photo montre Olivia posant avec sa belle-sœur, comme elle l’a écrit: « Pliez-le comme Buckland. »

Les fans se sont évanouis devant Olivia dans les commentaires, beaucoup laissant une série d’émoticônes de flammes et d’yeux frappés d’amour, et disant qu’elle avait l’air « belle ».

L’un d’eux a écrit: « Tu es une si belle fille. »

Un deuxième a ajouté: « Absolument magnifique. »

Un troisième a commenté: « Reine de beauté. »

Olivia et Alex sont devenus de plus en plus forts depuis leur deuxième place sur Love Island en 2016.

Quelques mois seulement après leur retour de la villa ITV2, ils se sont fiancés à New York et se sont mariés deux ans plus tard.

Ils ont annoncé leur première grossesse dans un doux message du Nouvel An en 2022.

Les fans se sont évanouis devant Olivia dans la section des commentaires