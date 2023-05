Olivia Bowen de Love Island montre sa petite taille en haut court lors d’un concert 11 mois après l’accouchement

La star de LOVE Island, Olivia Bowen, a montré sa silhouette incroyable dans un haut court à peine 11 mois après l’accouchement.

La maman d’un enfant, qui a accueilli le petit garçon Abel en juin 2022, a affiché sa taille fine dans un haut blanc lors du concert du rappeur américain Post Malone mardi.

La star de télé-réalité et son mari Alex ont accueilli un petit garçon Abel en juin dernier

Olivia a associé sa tenue à une mini-jupe kaki et à une paire de bottes en cuir à hauteur du genou.

Elle a affiché un grand sourire en posant à côté de son mari Alex, 31 ans, à l’AO Arena de Manchester.

La beauté de la télévision portait ses tresses blondes en queue de cheval basse et a complété son look avec un visage plein de maquillage glamour.

À côté de la photo, elle a écrit: « Maintenant, inhalez McDonalds et remettez en question mes choix de boissons. »

La semaine dernière, Olivia a montré sa silhouette incroyable dans des vêtements de sport serrés.

La maman avait l’air incroyable alors qu’elle posait pour un selfie miroir dans un soutien-gorge de sport et des leggings.

Olivia et sa famille se sont récemment envolées pour la Barbade pour un repos bien mérité.

La star de Love Island avait l’air incroyable alors qu’elle se déshabillait en bikini vert pour se baigner dans la mer de la Barbade.

Elle a également été photographiée magnifique dans un deux pièces orange vif lors de leurs voyages.

Olivia et Alex sont devenus de plus en plus forts depuis leur deuxième place sur Love Island en 2016.

Quelques mois seulement après leur retour de la villa ITV2, ils se sont fiancés à New York et se sont mariés deux ans plus tard.

Ils ont annoncé leur première grossesse dans un doux message du Nouvel An en 2022.

La maman d'un enfant a récemment séduit en bikini à la Barbade