Olivia Bowen a l’air incroyable lors de la première grande soirée avec son mari Alex après la naissance de son fils

OLIVIA Bowen a montré sa silhouette incroyable quatre mois après l’accouchement.

La star de Love Island, 28 ans, avait l’air sensationnelle dans une robe pull à motifs rouges et roses audacieux, associée à une paire de bottes hautes et une veste en cuir.

La beauté de Love Island était magnifique dans une robe pull color block

Instagram/oliviadbowen

Olivia et Alex ont accueilli leur premier enfant en juin

Olivia et son mari Alex ont assisté à une soirée de prévisualisation exclusive au London Dungeon, pour son nouveau spectacle d’Halloween 50 Berkeley Square mercredi soir.

La nouvelle maman a complété son look avec un chignon élégant et un maquillage subtil.

Elle a affiché un grand sourire alors qu’elle s’amusait macabre lors du nouveau spectacle terrifiant.

À la recherche de pimpant, Alex portait un sweat-shirt noir et un pantalon assorti, avec des baskets confortables et une casquette noire.

Le duo – qui a accueilli leur premier enfant en juin – avait l’air heureux alors qu’ils profitaient au maximum de leur rare soirée.

Le couple a été rejoint par une foule de visages célèbres, dont Chyna Mills de Love Island, la star d’EastEnders Bobby Brazier et Liv Bentley et Tristan Phipps de Made In Chelsea.

Entourées de vieilles boîtes, de jouets d’enfants inutilisés, d’un cheval à bascule grinçant et de draps poussiéreux, les célébrités ont eu droit à des histoires pleines de cris et à des chocs effrayants.

Le mois dernier, Olivia a fièrement montré son corps post-bébé en lingerie bleue en dentelle et a déclaré qu’elle se sentait à l’aise dans le numéro sexy.





Parallèlement aux clichés époustouflants, elle a écrit: “Se sentir confiant dans sa propre peau n’est pas toujours facile et nous avons tous nos propres moyens de nous sentir plus confiants @bouxavenue le fait pour moi, une belle lingerie dont je serai toujours reconnaissante, ”

Les fans d’Olivia se sont précipités pour complimenter la star sur sa positivité corporelle, avec une écriture : “J’adore la façon dont vous gardez vos photos naturelles !! Belle.”

Un autre a posté: “J’espère que c’est avant bébé, sinon je suis tellement jaloux.”

Olivia a depuis parlé de l’allaitement de son fils nouveau-né Abel et a admis qu’elle ne pensait pas qu’elle était une personne « maternelle ».

La star de Love Island a écrit: “Je n’aurais jamais pensé que j’allaiterais. Je pense que là où je me sentais comme si je n’étais pas du tout une personne maternelle avant la naissance d’Abel, j’avais de sérieux doutes que cela fonctionnerait pour moi et je ne me sentais même pas à l’aise avec cette idée !

“J’irais même jusqu’à dire que ça m’a un peu fait flipper. Vous savez tous que je n’étais pas sûre d’avoir des enfants et c’est principalement parce que j’avais l’impression d’être une merde en tant que maman, pas un os maternel dans mon corps avant Abel.

Olivia a donné naissance au premier bébé du couple en juin et a révélé que leur fils s’appelait Abel Jacob Bowen.

Le couple a partagé un joli cliché sur Instagram berçant leur nouveau-né dans leur maison d’Essex.

Les célébrités ont eu droit à des chocs effrayants mercredi soir

La star de télé-réalité s'est fait peur au spectacle d'Halloween du London Dungeon

Les favoris de la télévision se sont amusés de façon macabre

EastEnders Bobby Brazier s'est bien amusé

Les stars du MIC Liv Bentley et Tristian Phipps ont échangé Chelsea pour une nuit de peur