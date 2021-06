Olivia Bentley de Made In Chelsea se sépare de Tristan Phipps et supplie de ne pas savoir « ce qu’il fait »

La star de MADE In Chelsea, Olivia Bentley, a révélé qu’elle était séparée de sa co-star Tristan Phipps dans une déclaration dramatique.

La star de 25 ans a déclaré qu’ils n’étaient « plus ensemble » et a supplié les fans de ne pas lui dire « ce qu’il fait ».

Olivia Bentley a exhorté les fans à ne pas la mettre à jour sur les nouvelles romances de Tristan[/caption]

Elle a écrit : « Tristan et moi ne sommes plus ensemble et ne le sommes plus depuis un moment.

J’apprécierais grandement que les gens ne ressentent pas le besoin de me dire ce qu’il prépare.

«Ce ne sont pas mes affaires, mais je n’ai pas non plus l’impression que j’ai besoin d’en entendre parler. Appréciez tout l’amour et merci.

Liv, une ancienne star de Celebs Go Dating, a déjà parlé de leurs problèmes relationnels.

La star de télé-réalité a publié une déclaration en ligne disant que tout était fini[/caption]

Liv et Tristan se sont réunis dans l’émission de téléréalité – mais cela n’a pas duré[/caption]

Les mouvements de Tristan reviennent à Liv, a-t-elle expliqué[/caption]





Elle a dit à Grazia après avoir eu une crise lors d’une soirée: « Nous avons de petites disputes, mais je pense que c’était la première que nous avions entourée de tout le monde.

« Je pense que ce qui aggravait les choses, c’est qu’au lieu d’en parler ensemble, nous nous sommes en quelque sorte éloignés l’un de l’autre. »