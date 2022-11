Olivia Bentley de Made in Chelsea célèbre un nouvel accord commercial avec beaucoup d’argent

MADE In Chelsea, Olivia Bentley, a fêté hier soir son dernier gros contrat commercial avec ses amis.

La star de télé-réalité s’est associée à WeShop et a tout mis en œuvre pour marquer les occasions.

Olivia, 27 ans, a fondé l’année dernière une marque de guérison sensuelle appelée Joy Of Missing Out (JOMO) avec sa copine maquilleuse Bella Camobell.

La société vend des produits intimes contenant du CBD pour créer des huiles d’excitation et d’autres produits pour stimuler le désir, augmenter le plaisir et aider à la santé mentale.

L’événement exclusif à l’hôtel Sanctum de SoHo a vu JOMO rejoindre officiellement le nombre croissant de marques mondiales disponibles sur WeShop en célébrant avec style avec des influenceurs et des amis pour profiter du produit.

Olivia a été rejointe par la star de la télévision Tina Stines et Sexpert Ky Hoyle, propriétaire de Sh! était également sur place pour participer à une table ronde sur l’autonomisation et comment être intime avec votre partenaire.

Olivia a déclaré: «C’est incroyable d’être impliqué dans une entreprise technologique britannique qui conquiert le monde. WeShop entre dans l’histoire de la vente au détail.

“Je suis ravi que ma marque JOMO fasse partie de la révolution.”

Le président de WeShop, Richard Griffiths, a ajouté : « WeShop est fier d’accueillir JOMO dans la famille grandissante des grands détaillants et des 1,2 milliard de produits déjà disponibles via le site.

«Chacun des clients de JOMO peut désormais devenir actionnaire de WeShop en achetant simplement les mêmes articles qu’ils auraient, mais via WeShop. C’est si simple.





« WeShop est conçu comme un réseau social totalement achetable qui appartient au consommateur. Et pour montrer que nous sommes sérieux, nous donnons plus de 90 % de WeShop aux personnes qui l’utilisent. »

WeShop, le premier réseau social d’achat au monde, est une entreprise britannique qui fait l’histoire de la vente au détail avec une façon révolutionnaire de faire ses courses. La plate-forme WeShop permet aux gens d’acheter des produits de tous les jours ainsi que des articles de luxe tout en détenant simultanément une participation dans la nouvelle entreprise majeure.

Pour chaque achat, le client reçoit 20 % du prix d’achat en actions GRATUITES de l’entreprise.

La société britannique a été lancée en juillet et change radicalement la vente au détail telle que nous la connaissons en distribuant des actions de la société chaque fois qu’une personne achète des biens via l’un des détaillants de la plate-forme WeShop.

WeShop s’est engagé à céder 90% de l’entreprise à ses utilisateurs. Initialement, pour chaque achat, 20 % du prix vous sont restitués en actions dans WeShop.

Il a les plus grands détaillants et marques disponibles sur l’application dans les domaines de la mode, de la maison et de la décoration, de la technologie et des jeux. D’ASOS à NET-A-PORTER et Etsy, de The Body Shop à Holland & Barrett, de B&Q à MADE.com, de PC World à Carphone Warehouse, de Nike à New Balance.