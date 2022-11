Olivia Austin, championne en titre Nazareth, aime gagner son retour dans l’État et se qualifier pour la finale de classe 3A – Shaw Local

NORMAL – Olivia Austin n’est pas une volleyeuse unidimensionnelle.

Au début de sa carrière, Austin a montré qu’elle n’était pas une athlète à un seul sport.

Le frappeur moyen junior de Nazareth est un joueur vedette de basket-ball et de volley-ball, et a déjà eu un impact important sur les deux programmes pour laisser un héritage durable. Athlète pratiquant trois sports, Austin joue également au soccer au printemps.

Vendredi était un autre exemple des immenses talents d’Austin – en volley-ball.

Austin a réussi ses six tentatives de mise à mort pour inciter Nazareth à une victoire de 25-19, 25-13 contre Taylorville lors d’une demi-finale d’État de classe 3A vendredi soir. Victoria Perez a rythmé les Roadrunners avec neuf attaques décisives et Lauren Salata a terminé avec huit attaques décisives et six récupérations.

Le champion en titre Nazareth (22-16) a enduré une saison régulière difficile pleine de défaites, principalement contre des équipes 4A, pour revenir dans le match pour le titre d’État. Les Roadrunners sont à la recherche de leur deuxième titre de championnat consécutif, lorsqu’ils affronteront le puissant St. Francis lors de la finale 3A à 17h30 samedi. Les Spartans ont battu Joliet Catholic en deux sets lors de la première demi-finale pour se qualifier pour le match pour le titre.

Les membres de l’équipe de volley-ball de la Nazareth Academy célèbrent après avoir battu Taylorville lors de la demi-finale de classe 3A le vendredi 11 novembre 2022 à Redbird Arena à Normal. (Scott Anderson)

Les Roadrunners ont suivi la même formule que les Spartans pour le match de championnat, s’appuyant sur leur profondeur collective et leur athlétisme pour submerger leur adversaire en demi-finale. Nazareth a terminé la saison régulière avec un record de .500, mais n’a perdu qu’un seul set en séries éliminatoires.

“Je pense que nous ne sommes pas surpris même si beaucoup de gens ne s’attendaient pas à ce que nous soyons ici”, a déclaré l’entraîneur de Nazareth, Melissa Masterson. “Ces filles ont beaucoup travaillé, surtout au cours des trois dernières semaines, pour arriver ici… C’était spécial de gagner ce match en deux (sets).

«Nous avons joué un match vraiment propre et confiant et excellent. L’année dernière, il y avait beaucoup d’attentes. Je pense que tout le monde n’a pas été surpris que nous soyons arrivés ici et que nous ayons gagné. Cette année, cette équipe a cru qu’elle pouvait le faire. Ils sont venus au gymnase tous les jours et ont continué à travailler, à s’améliorer et à atteindre leur objectif de venir ici.

L’Austin de 6 pieds 2 pouces, qui suscite l’intérêt de quelques écoles de basket-ball de la Ivy League, a admis qu’elle était motivée pour remporter la demi-finale d’État de vendredi.

Après avoir aidé à mener les Roadrunners au premier championnat de volley-ball d’État du programme la saison dernière, Austin est retourné à Redbird Arena pour vivre une toute autre série d’émotions. Austin a ressenti le chagrin d’avoir perdu dans le match pour le titre de basket-ball de l’État, lorsque Nazareth a subi une défaite 43-39 contre Carmel lors du match de championnat 3A à Redbird Arena le 5 mars.

Kitty Sandt de la Nazareth Academy rend un service contre Taylorville lors du match de demi-finale de classe 3A le vendredi 11 novembre 2022 à Redbird Arena à Normal. (Scott Anderson)

Plus de huit mois plus tard, Austin s’est assurée que son retour inclurait au moins une autre célébration sur Doug Collins Court. Austin était une présence puissante au filet, affichant son athlétisme avec plusieurs victoires décisives dans le premier set pour enregistrer quatre victoires.

“C’était des sentiments vraiment différents de (dernier) novembre à mars”, a déclaré Austin. “Mais ça fait vraiment du bien. Je suis content parce que l’équipe a travaillé si dur pour arriver ici. Nous l’avons mérité. Je le sentais depuis le début de la saison. J’ai vu à quel point nous avions du talent et du potentiel. J’avais le sentiment que nous allions revenir ici.

La passeuse senior de Nazareth, Kitty Sandt, une recrue de Clemson, a déclaré que les Roadrunners se sont appuyés sur leur expérience pour éliminer les Tornadoes (30-10-1), qui faisaient leur première apparition dans l’État.

“De toute évidence, j’ai été (à l’état) ma première année, junior et maintenant senior”, a déclaré Sandt. “En revenant l’année dernière, j’avais encore des nerfs, mais en revenant cette année, je savais à quoi ressemblait le stade et je savais ce que c’était que de jouer quand c’est un peu calme et illuminé. C’est super utile pour comprendre le sentiment, alors vous pouvez rester plus calme tout au long du match. Nous avons parlé de rester calme.