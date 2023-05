Olivia Attwood suscite des rumeurs de bébé alors que la star de Love Island dit aux fans qu’elle ne prend aucune contraception

La star de LOVE Island, Olivia Attwood, a déclenché des rumeurs de bébé après avoir dit à ses fans qu’elle ne prenait aucune contraception.

La favorite de la télé-réalité s’est ouverte à ses fans lors d’une session de questions-réponses hier lorsqu’elle a fait son aveu.

Instagram

Olivia et Brad doivent se marier dans quelques semaines[/caption] INSTAGRAM

La star a dit aux fans qu’elle n’utilisait pas la pilule[/caption]

Olivia, 32 ans, qui compte les jours jusqu’à son mariage avec le footballeur Bradley Dack, a déclaré aux fans que c’était « ok pour elle là où elle était dans sa vie » de ne pas prendre la pilule.

La star de Love Island, qui est devenue célèbre en 2017, a été interrogée par les fans sur une série de questions sur le mode de vie, y compris les médicaments hormonaux.

« Utilisez-vous une contraception hormonale ? » avait demandé un fan dans une boîte de questions-réponses. « J’ai dû arrêter de prendre la pilule, ça m’a rendu fou. »

Olivia a alors répondu au follower : « Je ne prends aucune contraception.

« Je ne recommande pas cela cependant. C’est OK pour moi où j’en suis dans ma vie maintenant. Les options que nous avons en tant que femmes sont des déchets.

Cela vient après qu’Olivia se prépare à épouser son beau Bradley, 29 ans.

Le couple devait se marier en 2020, mais les restrictions de Covid ont mis un terme à leurs projets de mariage à l’étranger.

Ils avaient prévu de marcher dans l’allée un an plus tard, mais ont dû mettre les choses en attente, et maintenant ils ont enfin leur journée de rêve cette année.

Le mois dernier, la star a souffert d’un cauchemar avec sa robe de mariée alors qu’ils commençaient le compte à rebours de leur grand jour.

Partageant une photo de la salle de sport de l’hôtel Corinthia à Londres, Olivia a avoué : « Ma vue préférée du matin.

« J’ai vraiment repris ma musculation récemment, j’avais pour mission de faire grossir mes fesses pour le mariage / il le fait.

« Elle a grandi… mais maintenant je ne peux plus raccommoder ma robe de mariée. Superbe. »

En février, Olivia a confirmé quand elle deviendrait Mme Dack.

La star de la télévision – qui est devenue célèbre sur Love Island en 2017 – s’est rendue sur son Instagram pour faire allusion à la date de son mariage.

S’adressant à ses histoires Instagram, un abonné lui a demandé: «Quand est votre mariage? Tout ce que vous pouvez dire ? »

« Omg cette question revient tellement », a répondu Olivia. « C’est CETTE année, et c’est tout ce que vous obtenez pour l’instant. »