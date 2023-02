Olivia Attwood “s’inscrit à nouveau dans la jungle I’m I’m A Celeb” après qu’une crise de santé l’ait forcée à démissionner

La star de LOVE Island, Olivia Attwood, est “sur le point de retourner” dans la jungle I’m A Celebrity après avoir été forcée de partir quelques jours seulement après son passage dans l’émission l’année dernière.

On lui a dit de quitter la jungle après qu’un test sanguin de routine ait montré qu’elle était “dangereusement anémique” et elle a été transportée d’urgence à A&E.

Olivia Attwood s’est à nouveau inscrite à I’m A Celeb cette année[/caption] Rex

Mais il semble que les patrons de l’émission souhaitent qu’elle revienne et ITV l’a maintenant inscrite à nouveau pour apparaître dans l’émission de téléréalité à succès.

Une source a déclaré: “Le temps d’Olivia dans la jungle l’année dernière était de lui donner une plate-forme afin qu’ITV puisse lui donner un grand spectacle.

«Ils avaient un immense avenir tracé pour elle. Elle est un grand tirage pour les jeunes téléspectateurs très recherchés.

“Puis tout s’est terminé après le retour de ses tests sanguins.”

Ils ont continué à dire au Daily Mail: «Maintenant, ils la récupèrent pour cette année et recommenceront tout le plan. Les patrons d’ITV savent qu’elle sera si populaire dans I’m A Celeb… et que les téléspectateurs vont l’adorer.

La personnalité des médias s'est ouverte à ses abonnés sur les réseaux sociaux l'année dernière alors qu'elle semblait dire qu'elle avait du mal à accepter sa sortie I'm A Celebrity.





Olivia n’a passé que 48 heures dans l’émission, apparaissant dans seulement deux épisodes de la compétition d’endurance ITV et reprenant ses histoires, elle s’est davantage ouverte sur son départ dans la jungle.

Elle a admis qu’elle voulait aller jusqu’au bout de la série comme elle l’a expliqué : “[I] pense que je suis aussi sensible, probablement, j’ai sous-estimé que je trouve difficile que ce soit la finale de la jungle cette semaine »

La star a ajouté: “Et on m’a dit de me faire foutre après 24 heures et je voulais rester jusqu’à la fin et je pense que j’ai prétendu que ça va, ça va mais au fond, je ne vais probablement pas vraiment bien. ”

oliviajade_attwood/Instagram

Elle a admis qu’elle voulait aller jusqu’à la fin de la série[/caption]