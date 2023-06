Olivia Attwood se marie avec le footballeur Bradley Dack DEMAIN – quelques jours seulement après la lune de miel sauvage d’Ibiza

OLIVIA Attwood épousera le footballeur Bradley Dack lors d’une cérémonie étoilée demain.

La femme de 32 ans publie toujours des photos de son enterrement de vie de jeune fille en ligne, mais est en fait revenue au Royaume-Uni il y a quelques jours.

Éclaboussure

Le couple est fiancé depuis 2019[/caption]

La star de Love Island, Olivia, est fiancée au joueur des Blackburn Rovers depuis 2019 et dira enfin oui après une série de retards.

Heureusement pour les fans, tout devrait être filmé pour Olivia Marries Her Match, qui a filmé la préparation de son grand jour.

Un initié a déclaré: « Les fans pensent probablement toujours qu’Olivia est absente, mais elle est en fait à la maison en train de se préparer à épouser Bradley.

«Elle a gardé tout sous-entendu avant le grand jour et a été forcée de changer de lieu après l’avoir montré dans la dernière série de son émission et il est soudainement devenu très complet.

« Le nouveau lieu va vraiment surprendre les gens. »

« Tout le monde est incroyablement excité et si l’on se fie à la poule, ce sera une journée très glamour. »

Olivia a partagé une photo de Bradley dans ses chaussures de mariage aujourd’hui et a écrit: « Réchauffer ces chaussures de danse. »

Son amie proche Georgia Harrison a confirmé le jour du mariage alors qu’elle cherchait une maquilleuse pour elle-même et Nicole Bass demain.

Parlant précédemment de son grand jour, Olivia a déclaré à Heat: « Je suis incroyablement excitée, mais il y a aussi beaucoup de nerfs là-bas. J’ai fait des rêves de stress étranges à ce sujet, où j’oublie de régler mon réveil et de dormir trop longtemps le jour du mariage, ou de marcher dans l’allée avec des chaussures trop grandes et qui trébuchent.

Olivia et Bradley devaient se marier en 2020, mais les restrictions de Covid ont mis un terme à leurs projets de mariage à l’étranger.

Ils avaient prévu de marcher dans l’allée un an plus tard, mais ont dû mettre les choses en attente, et maintenant ils ont enfin leur journée de rêve cette année.

Le mois dernier, la star a souffert d’un cauchemar avec sa robe de mariée alors qu’ils commençaient le compte à rebours de leur grand jour.

Elle a dit à ses followers: « J’ai vraiment repris ma musculation récemment, j’avais pour mission de faire grossir mes fesses pour le mariage / il le fait….

« Il a grandi…. mais maintenant je ne peux plus refaire ma robe de mariée… Superbe.

Le Sun a contacté le représentant d’Olivia pour un commentaire.