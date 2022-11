Olivia Attwood rompt le silence après la sortie de I’m A Celebrity et dit qu’elle sera ” bientôt de retour “

OLIVIA Attwood a de nouveau rompu son silence après sa sortie choquante de I’m A Celebrity et a dit qu’elle serait “bientôt de retour”.

Gutted Olivia, 31 ans, a été forcée d’abandonner I’m A Celebrity le premier jour – mais a déjà affirmé que ce n’était pas parce qu’elle avait brisé la stricte bulle Covid de l’émission.

La star de Love Island a gardé un profil bas depuis qu’elle n’a passé que 24 heures dans le camp de la jungle.

Partageant un deuxième court message sur son histoire Instagram vendredi, Olivia a remercié les fans pour leur soutien et a promis de faire un retour complet bientôt.

Elle a écrit: “Merci encore pour tous les messages et l’amour.

“Olivia sera bientôt de retour.”

Le mannequin et animateur de télévision a eu un problème médical pendant la nuit et n’a pas pu retourner au camp.

Une représentante de I’m A Celebrity a déclaré à l’époque qu’elle devait quitter la jungle pour subir des contrôles médicaux par mesure de précaution.

Ils ont déclaré plus tard: “Malheureusement, l’équipe médicale a indiqué qu’il n’était pas sûr pour Olivia de retourner au camp car il doit y avoir une enquête plus approfondie.

“Elle a été absolument brillante et elle nous manquera beaucoup dans la série.”





Olivia voulait retourner au camp, mais Ant et Dec ont confirmé qu’elle ne reviendrait pas au spectacle.

On pensait qu’Olivia avait brisé la stricte bulle Covid de l’émission en quittant le camp, et les patrons d’ITV craignaient qu’elle ne puisse potentiellement infecter les autres candidats avec le virus.

Cependant, le représentant de la star de télé-réalité a posté sur Instagram ce soir : “Pour plus de clarté, Olivia n’a pas quitté la jungle pour des raisons covid.”

Les hôtes Ant et Dec ont annoncé le départ d’Olivia lors de l’émission de lundi soir, mais n’ont révélé aucun autre détail.

Dec a déclaré: “Vous avez peut-être vu que malheureusement Olivia Attwood a quitté la jungle pour des raisons médicales et ne reviendra malheureusement pas.”

Ant a poursuivi: “Elle figure dans l’émission de ce soir, qui a été filmée avant qu’elle ne doive partir.”

Olivia, qui est en couple avec le milieu de terrain des Blackburn Rovers Bradley Dack, 28 ans, a gardé le silence depuis sa sortie dramatique.

Sa meilleure amie Georgia Harrison affirme qu’elle n’a aucune idée de ce qui lui est arrivé.

Elle a dit : « Ne pas savoir. . . c’est un peu effrayant. Elle a juste disparu – une minute elle était là et une minute elle était partie. C’est l’une des situations les plus étranges que j’aie jamais vues se dérouler à la télévision.

« Je n’ai pas entendu parler d’elle, ce qui m’a paru assez surprenant car nous sommes proches. Mais je ne sais pas ce qu’elle traverse, elle a peut-être juste besoin d’un peu de temps pour assimiler ce qui s’est passé.

« Peut-être qu’elle ne veut tout simplement parler à personne. Parfois, lorsque vous êtes déprimé, vous voulez simplement exclure tout le monde pendant un moment.

«Je lui ai envoyé des tas de messages et ses messages sont livrés sur son téléphone. Certaines des autres filles de notre groupe lui ont également envoyé un message.

“Aucun de nous ne sait rien. Son petit ami Bradley a dit à l’une des autres filles qu’elle allait bien, et c’est la seule chose que nous savons.

Après son départ, les représentants d’Olivia ont posté sur Instagram : « Dire qu’Olivia a le cœur brisé serait un euphémisme. Elle rêvait de faire IAC depuis des années.

Ils ont ajouté: “Vous entendrez la vérité d’Olivia en temps voulu.”

Un porte-parole d’ITV a refusé de commenter.

I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here est diffusé les soirs de semaine à 21 h sur ITV.

Olivia Attwood a dû quitter I’m A Celeb après un jour[/caption]