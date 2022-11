Olivia Attwood publie une citation énigmatique sur “un jour à la fois” après la sortie du choc I’m A Celeb

OLIVIA Attwood a partagé des citations énigmatiques sur le fait de résister à une tempête après sa sortie choc de I’m A Celebrity.

La star de Love Island a été forcée de quitter la série après seulement une journée après une course inquiétante à l’hôpital.

Les craintes qu’elle soit “dangereusement anémique” ont été dissipées, et elle a depuis frappé à l’émission pour avoir appelé le temps de son passage tôt.

Hier soir, elle a partagé une citation sur Instagram qui disait : « Maîtrisez vos émotions. Un esprit calme peut gérer n’importe quelle tempête.

Il était suivi d’un autre qui disait : “Un jour à la fois”.

La star de télé-réalité avait précédemment insisté sur le fait qu’elle était sur des “choses plus grandes et meilleures” après son départ dans la jungle.

La femme de 31 ans a été transportée d’urgence à A&E après avoir sauté en parachute au-dessus d’une île déserte pour son premier défi du spectacle.

On a découvert qu’elle avait des résultats de test sanguin anormaux, mais elle a rapidement reçu le feu vert.

Cependant, après des pourparlers de crise nocturnes, les patrons ont jugé qu’il était dangereux pour elle de revenir.

Olivia a dit à ses fans sur Instagram : “Besties, honnêtement, je ne pense pas que les mots puissent jamais expliquer ma gratitude pour votre amour et votre soutien au cours des deux dernières semaines.





« Je vais vous rattraper les gars avec quelque chose de plus gros et de mieux ! (C’est ma promesse, à vous et à moi-même.) “

Elle a également dit qu’elle était “reconnaissante” d’être à nouveau “en parfaite santé” et a laissé entendre qu’il y avait “tant de choses à attendre cette année et la prochaine”.

Olivia a raconté comment des tests de suivi effectués par un médecin australien et des professionnels au Royaume-Uni ont tous deux révélé que ses résultats étaient «normaux».

“J’ai fait plus de tests au Royaume-Uni et ils vont tous bien”, a déclaré Olivia à This Morning d’ITV.

“C’est plus difficile à accepter.”

Olivia a expliqué qu’elle avait été retirée du camp le premier jour pour des “contrôles médicaux de routine”.

“Les résultats sont revenus que mon fer était bas, donc cela montrait que j’étais anémique. Mon potassium et mon sodium étaient vraiment bas, tous les marqueurs que vous recherchiez étaient bas.

“Ils ont dit que je devais aller en A&E. J’ai été admis, ils ont refait tous leurs propres contrôles et ils sont revenus normaux.

“Juste avant de quitter le Royaume-Uni, j’avais eu tous ces contrôles et tout était normal.

« La première chose que j’ai faite a été de dire au médecin du camp ‘est-ce possible que ça change en si peu de temps’.

“Il n’a pas vraiment eu de réponse, mais a dit ‘ce n’est pas normal c’est pourquoi nous devons voir ce qui se passe’.

“Je pensais ‘suis-je enceinte, ai-je attrapé un virus?’

« Je me sentais bien, je ne me sentais pas mal – il n’y avait rien. Je me sentais en bonne santé. J’adorais ça. J’étais encore plus confus. Tout était vraiment étrange.

Après avoir appris que ses tests étaient normaux, Olivia a pensé qu’elle retournerait directement au camp.

“Je suis allé à l’hôtel et je sais maintenant que les conversations ont duré toute la nuit avec la production qui voulait désespérément me faire revenir, mais l’équipe médicale…

« C’est une question d’assurance. Ils doivent demander l’avis des autres parties.

“Je pense qu’ils se disaient” et si nous la remettions à l’intérieur et qu’ils retombent, nous ne serions pas couverts parce que nous l’avons signalé “.”

