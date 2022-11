Olivia Attwood publie une autre citation énigmatique sur «être fier» après avoir quitté I’m A Celeb

OLIVIA Attwood a publié une autre citation énigmatique sur “être fière” après avoir été forcée de quitter I’m A Celebrity.

L’ancienne star de Love Island a été forcée de quitter la jungle tôt après que ses tests sanguins aient donné des résultats anormaux, à peine 48 heures.

Olivia a publié une autre citation cryptique[/caption] Éclaboussure

La star a été forcée de quitter I’m A Celeb[/caption]

Olivia, 31 ans, a été transportée d’urgence à A&E avant qu’on ne lui dise qu’elle devrait rentrer chez elle quelques heures seulement après son passage sur I’m A Celebrity.

Elle a atterri au Royaume-Uni peu de temps après, ouvrant sur l’épreuve la semaine dernière alors qu’elle disait aux fans qu’elle était dévastée de partir.

Olivia a posté un message crypté en ligne peu de temps après son retour, qui disait: “Tout se passe comme prévu, ou du moins c’est juste agréable de se dire ça.”

Maintenant, elle est revenue sur ses réseaux sociaux pour publier un autre message crypté à ses abonnés sur le fait d’être «fière» d’elle-même.

“Il existe une ancienne version de vous qui est si fière de qui vous devenez”, a lu la citation, republiée dans ses histoires Instagram.

Elle a ajouté dans une légende à côté d’un autocollant mini-moi: “Cette petite salope en désordre ne croirait pas que nous avons notre merde à 25% ensemble.”

Auparavant, Olivia a publié un certain nombre de citations énigmatiques sur sa sortie de la jungle, suscitant l’inquiétude de ses fans.

Après sa sortie, elle a partagé une citation sur Instagram qui disait : « Maîtrisez vos émotions. Un esprit calme peut gérer n’importe quelle tempête.





Il était suivi d’un autre qui disait : “Un jour à la fois”.

La star de télé-réalité avait précédemment insisté sur le fait qu’elle était sur des “choses plus grandes et meilleures” après son départ dans la jungle.

Olivia a été transportée d’urgence à A&E après avoir sauté en parachute au-dessus d’une île déserte pour son premier défi de la série.

On a découvert qu’elle avait des résultats de test sanguin anormaux, mais elle a rapidement reçu le feu vert, mais les patrons ont jugé qu’il était dangereux pour elle de revenir.

Olivia a dit à ses fans sur Instagram : “Besties, honnêtement, je ne pense pas que les mots puissent jamais expliquer ma gratitude pour votre amour et votre soutien au cours des deux dernières semaines.

« Je vais vous rattraper les gars avec quelque chose de plus gros et de mieux ! (C’est ma promesse, à vous et à moi-même.) “

Elle a également dit qu’elle était “reconnaissante” d’être à nouveau “en parfaite santé” et a laissé entendre qu’il y avait “tant de choses à attendre cette année et la prochaine”.

Olivia a raconté comment des tests de suivi effectués par un médecin australien et des professionnels au Royaume-Uni ont tous deux révélé que ses résultats étaient «normaux».

“J’ai fait plus de tests au Royaume-Uni et ils vont tous bien”, a déclaré Olivia à This Morning d’ITV. C’est plus difficile à accepter. »

Olivia a expliqué qu’elle avait été retirée du camp le premier jour pour des “contrôles médicaux de routine”.

“Les résultats sont revenus que mon fer était bas, donc cela montrait que j’étais anémique. Mon potassium et mon sodium étaient vraiment bas, tous les marqueurs que vous recherchiez étaient bas.

Olivia a dû quitter la série après seulement 24 heures[/caption]