Olivia Attwood obligée de répondre à nouveau aux rumeurs de grossesse après avoir quitté la jungle et envoie un message clair aux fans

OLIVIA Attwood a de nouveau été forcée de nier qu’elle était enceinte après sa sortie de choc de la jungle.

La femme de 31 ans, fiancée au footballeur Bradley Dack, a riposté lors d’un Q & A et a supplié ses followers d’arrêter de demander tout le temps.

Éclaboussure

Olivia Attwood a de nouveau nié être enceinte[/caption] Instagram

La star de Love Island, Olivia, a écrit: «Comme 300 000 d’entre eux… non. Pas de grossesses. (Arrêtons de demander cela tout le temps aux femmes).

S’adressant à sa sortie, elle a insisté sur le fait qu’elle “voulait laisser le sujet derrière”, ajoutant: “Je sais que cela n’a pas de sens pour beaucoup d’entre vous, mais cela n’a pas non plus beaucoup de sens pour moi si cela vous rend se sentir mieux.”

Olivia a précédemment admis qu’elle s’était elle-même demandé si elle était enceinte lorsqu’elle a appris que certains résultats de tests sanguins étaient revenus comme anormaux.

Elle a appris les résultats alors qu’elle était dans la jungle et a été transportée d’urgence à A&E pour d’autres tests.

En savoir plus sur Je suis une célébrité AU REVOIR, OH GARÇON ! Boy George accueilli par le tube classique Karma Chameleon à l’hôtel après avoir quitté IAC PRÉFÉRÉ DE LA JUNGLE Jill Scott de I’m A Celeb cimente sa place comme favorite pour GAGNER au milieu du dumping de camp

Son test a montré qu’elle était dangereusement anémique, ainsi que de faibles niveaux de sodium et de potassium.

Elle se souvient: “J’avais tellement peur, je me disais” qu’est-ce qui ne va pas avec moi? “.

« Ils n’ont pas pu me répondre, ils m’ont juste dit qu’ils devaient m’emmener immédiatement à l’hôpital.

“Les résultats étaient vraiment, vraiment bas quand ils les ont mis dans leur lecteur et ils ont consulté un autre médecin hors site. J’ai fait faire ces prises de sang en Angleterre avant de partir, et elles étaient bonnes. J’étais confus et bien sûr très, très inquiet.

« C’était comme le plus long voyage de tous les temps – je ne savais pas quoi penser. Je me demandais si j’avais attrapé un virus, étais-je enceinte ? Toutes ces choses me passaient par la tête. »

Elle a ajouté au Mail On Sunday: “Je veux dire, j’ai vu sur Twitter que j’étais enceinte. Je ne suis pas. Il y a une sensation misogyne sous-jacente à la rhétorique.

Rex

Instagram

Olivia avec son fiancé Bradley[/caption]