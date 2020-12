Olivia Attwood a déclaré qu’elle voyait des similitudes entre elle et l’ancienne rivale Katie Price parce qu’elle était « si non filtrée ».

La féroce star de télé-réalité de 29 ans – de la renommée de Love Island – a parlé de ce qui l’a inspirée à entrer dans la télé-réalité et a crédité Katie comme en faisant partie.

En discutant avec Alison Hammond sur le podcast My Life in TV, Olivia a révélé que l’histoire à l’écran de Katie et Peter Andre lui avait inspiré la fureur devant les caméras.

Olivia est maintenant fiancée à Bradley Dack et a même sa propre émission de télévision sur ITVBe intitulée Olivia Meets Her Match.

« La principale télé-réalité qui m’a fait penser, » j’aimerais faire ça « , regardait Katie Price et Peter Andre, » dit-elle.

Elle a ajouté: « Je pense que j’ai toujours résonné avec Katie, elle est tellement non filtrée, nous avons cela en commun. Elle dit ce qu’elle pense. »

Olivia et Katie auraient verrouillé les cornes en 2018 après une dispute impliquant Chris Hughes.

Olivia – qui sortait avec Chris à l’époque – a été mise dans une situation délicate quand il est apparu qu’il avait envoyé des messages affectueux à Katie.

S’adressant à Mirror Online à l’époque, Olivia a déclaré: « Je n’y pense pas vraiment trop. J’ai vraiment aimé Kate et je l’aime toujours vraiment.

«De toute évidence, tu ne sais pas ce qui est vrai mais je lui souhaite tout le meilleur. Si elle fait ce qu’elle doit faire, c’est bien.

