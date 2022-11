Olivia Attwood dit que “tout se passe comme prévu” après le choc I’m A Celeb exit

OLIVIA Attwood a partagé un message énigmatique laissant les fans deviner après sa sortie choquée, je suis une célébrité.

La star de Love Island, 31 ans, a été forcée de quitter la jungle tôt après que ses tests sanguins aient donné des résultats anormaux.

L'ancienne star de Love Island n'a pas pu rentrer dans le camp

Olivia a ensuite été retirée du camp et transportée à A&E pour d’autres tests.

L’examen a montré qu’elle était dangereusement anémique et on lui a interdit de rentrer dans le camp.

Cependant, après avoir reçu des tests de suivi d’un autre médecin en Australie et au Royaume-Uni, Olivia a révélé que ses résultats étaient normaux.





“J’ai fait plus de tests au Royaume-Uni et ils vont tous bien”, a déclaré Olivia à This Morning d’ITV.

“C’est plus difficile à accepter.”

Maintenant, après son retour au Royaume-Uni, la star a publié un message crypté en ligne.

S’adressant à son compte Instagram, elle a déclaré à ses deux millions de followers: “Tout se passe comme il se doit.. (ou du moins c’est sympa de se dire que.. .”

Son message a incité les fans à commenter ci-dessous – et bien qu’ils aient complimenté la star de télé-réalité sur son apparence, ils ont également dit à quel point elle leur manquait dans la jungle.

“Tellement triste que nous n’ayons pas pu vous voir mettre Matt Hancock en pièces, mais heureux que vous soyez à la maison et en sécurité”, a déclaré un abonné.

Un autre fan a dit : “Tu me manques sur I’m a Celebrity.”

“Vous n’étiez PAS censé être autour de l’énergie empoisonnée qu’est Matt Hancock. C’est si simple. Tu es trop bon pour cette fausseté », a déclaré un troisième fan.

Un quatrième a ajouté: “Vous étiez censé être notre reine hun et c’est toujours le cas.”

Olivia a partagé le message cryptique avec ses 2 millions de followers

Les tests sanguins d'Olivia ont montré qu'elle était dangereusement anémique et elle s'est vu interdire de rentrer dans le camp