Olivia Attwood de Love Island publie un hommage à la tragique star de Top Gear Ken Block avec une photo de retour méconnaissable

La star de LOVE Island, Olivia Attwood, a partagé un hommage touchant à la star de Top Gear “sérieusement talentueuse” Ken Block.

Le pilote de rallye et cascadeur de renommée mondiale Ken est décédé aujourd’hui, à l’âge de 55 ans, à la suite d’un accident de motoneige.

L’équipe de Ken, Hoonigan Racing Division, a partagé la nouvelle de son décès en disant “il nous manquera énormément”.

Olivia, qui a travaillé comme fille de grille avant de trouver la renommée de Love Island, s’est rendue sur sa page Instagram pour publier un cliché de retour.

Cela montrait que la star d’Olivia Meets Her Match avait l’air jeune et exhibait ses abdominaux déchirés dans un haut noir, alors qu’elle posait lors d’un événement Monster Energy avec son bras autour de Ken.

Elle a écrit dans sa légende : “RIP” suivi d’un Emoji au visage triste.

Olivia, qui a été forcée de quitter la jungle I’m A Celeb au début de l’année dernière, a ajouté: “Quelques bons souvenirs. Un gars sérieusement talentueux, parti trop tôt.

La fondatrice de la marque de mode Foolish a terminé son hommage avec un cœur d’amour rouge.

D’autres hommages affectueux ont afflué après l’annonce de la mort de Ken.

Hoonigan Racing Division a déclaré dans un communiqué : « Ken était un visionnaire, un pionnier et une icône. Et surtout, un père et un mari », a déclaré l’équipe dans un communiqué.

Ken a atteint une toute nouvelle légion de fans grâce à ses bouffonneries sur les réseaux sociaux et Top Gear.

L’hôte du redémarrage de Top Gear, Matt LeBlanc, a publié un hommage touchant sur Instagram.

“Tellement attristé par la perte de Ken Block. Un vrai talent et un ami pris bien trop tôt”, a-t-il écrit.

“Tu manqueras à tous ceux qui ont eu le plaisir de te rencontrer mon ami.”

