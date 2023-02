Olivia Attwood de Love Island confirme quand elle épousera le beau Bradley Dack

La star de LOVE Island, Olivia Attwood, a confirmé quand elle épousera son beau Bradley Dack.

La star de la télévision – qui est devenue célèbre dans l’émission de rencontres ITV en 2017 – s’est rendue sur son Instagram pour faire allusion à la date de son mariage.

Instagram

Olivia a révélé quand elle et Brad se marieront[/caption] Instagram

Elle a laissé entendre que le mariage aura lieu CETTE année[/caption]

Olivia, 31 ans, qui est depuis apparue dans The Only Way Is Essex, s’est fiancée à Bradley il y a trois ans.

Le couple avait retardé l’organisation de leur mariage et l’année dernière, ils ont annulé leurs noces en raison d’horaires chargés.

Cependant, Olivia a maintenant révélé que la paire prévoyait de se marier CETTE année dans une session de questions-réponses avec les fans.

S’adressant à ses histoires Instagram, un abonné lui a demandé: «Quand est ton mariage? Tout ce que vous pouvez dire ? »

“Omg cette question revient tellement”, a répondu Olivia. “C’est CETTE année, et c’est tout ce que vous obtenez pour l’instant.”

Cela vient après qu’Olivia a révélé ses projets de mariage de rêve l’année dernière – mais a admis qu’il ne jouait pas au ballon.

Lors d’une séance de questions-réponses sur son Instagram, Olivia a été interrogée par l’un de ses 1,9 million d’abonnés sur la planification de son mariage.

Commençant sa réponse, Olivia a expliqué que c’était une question dont elle avait été inondée, avant de révéler de manière sensationnelle: “Je veux m’enfuir et me marier à Vegas, mais Brad ne veut pas.”

Elle a ajouté: Il veut avoir le mariage traditionnel. Il pense que je le regretterai à l’avenir, ce que je ferais peut-être.

«Je ne suis pas vraiment une fille de mariage. Je n’ai jamais rêvé de me marier quand j’étais plus jeune.

Malgré ses opinions bien arrêtées sur le fait de vouloir se marier à Vegas, Olivia a admis qu’elle et Brad devront s’entendre sur quelque chose qu’ils veulent tous les deux.

“Mais de toute façon, oui, j’ai ma robe, nous avons le lieu, nous avons le meilleur organisateur de mariage du monde entier”, a-t-elle poursuivi.

«Je suis juste très stressé d’acheter à tout le monde un dîner très cher. Qu’est-ce que j’en ai retiré ? Donc je vais juste le faire, me déconnecter émotionnellement du stress.

“Mais j’aime Bradley et ça doit être quelque chose que nous voulons tous les deux.”