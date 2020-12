La star de Love Island et TOWIE, Olivia Attwood, a montré aux fans à quoi elle ressemblait avant de se faire remplir les lèvres.

La jeune femme de 26 ans, qui est devenue célèbre lors de la saison 2017 de Love Island, a été invitée par un fan lors d’une séance de questions-réponses à partager une photo d’elle-même avant la procédure.

Et Olivia, qui a toujours été ouverte au sujet de ses remplisseurs, a obligé avec un claquement de retour.

Elle a seulement écrit «papier coupé central» comme légende.

Pendant ce temps, un autre a demandé à la voir comme une brune, un cliché montrant Olivia regardant loin du style blonde emblématique qu’elle berce maintenant.

Olivia a été félicitée par les fans pour être si ouverte sur les procédures cosmétiques, qui ont inclus les charges et le Botox.







(Image: Instagram)



Et elle a formulé la réponse parfaite à ceux qui la jugent pour avoir mis en valeur sa beauté naturelle.

En discutant avec Closer, elle a dit que ce n’est l’affaire de personne mais de la sienne propre ce qu’elle fait.

« Je pense qu’il est vraiment important d’être transparent », a raisonné Olivia.

«J’avais un boulot bâclé avant Love Island et je me suis dit: » Je dois en parler aux gens « . J’aime être honnête si j’ai fait quelque chose.







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



« Je ne suis pas né comme ça, donc ça ne sert à rien de mentir parce que c’est plus dommageable. Je ne fais de mal à personne, et je ne me fais pas de mal, donc ce n’est pas vraiment à discuter. »

Au cours de la même interview, elle a critiqué les Kardashian pour avoir nié toute amélioration chirurgicale.

Olivia a insisté sur le fait que « personne ne ressemble à ça » et a suggéré que Kim, Khloe, Kourtney, Kendall et Kylie le doivent à leurs fans pour être honnête.

Et après qu’un troll cruel ait laissé un commentaire désagréable sur l’un de ses clichés sur ses lèvres, Olivia n’a pas tardé à riposter et à leur dire de s’occuper de leurs affaires.







(Image: Getty)



Pendant ce temps, elle et son fiancé de foot, Bradley Dack, vont de mieux en mieux, encrant des symboles de leur amour sur leurs bras avec des tatouages ​​assortis.

Lors de son nouveau spectacle ITVBe, Olivia Meets Her Match, le couple s’est fait tatouer avec la date du 12/10/19.

«J’adore l’idée d’éternaliser un nom ou une date sur votre corps», dit-elle alors que l’artiste se mettait au travail.

« La plupart des gens pensent que c’est vraiment stupide. Je pense juste que c’est romantique. »