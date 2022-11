Olivia Attwood de I’m A Celeb va “faire un Gillian McKeith” et paniquer par peur des bestioles effrayantes, révèle un ami

Les fans de I’M A Celebrity vont se régaler cette année avec la camarade de camp Olivia Attwood qui est terrifiée par les bestioles effrayantes.

La star de la télévision a une peur secrète des bestioles et des « volets » à la vue des insectes.

Olivia Attwood est terrifiée par les insectes et « paniquera » dans le camp de la jungle[/caption]

Une source a déclaré: “Olivia ne supporte pas les insectes, vraiment ne peut pas les supporter et elle bat des ailes même lorsqu’elle repère une mouche près d’elle.

«Elle est absolument garantie d’être divertissante à regarder, ce qui, soyons honnêtes, est ce que les patrons de l’émission espèrent.

«Nous devrons attendre et voir si elle tire un Gillian McKeith et s’évanouit pendant les pires essais, mais elle aura certainement ses moments de panique. C’est une fille dure mais le camp dans la jungle va être son pire cauchemar.

Olivia, 31 ans, est sur le point d’entrer dans l’histoire de la jungle en tant que toute première star de Love Island dans l’émission ITV qui revient dimanche soir sur ITV.

Gillian McKeith, 63 ans, est également entrée dans l’histoire de la jungle lorsqu’elle a produit certains des moments les plus mémorables de I’m A Celeb tout en éliminant les essais.

La star de You Are What You Eat s’est évanouie deux fois dans l’émission en 2010, mais a été interpellée pour son “théâtre” après que les téléspectateurs l’aient aperçue en train de baisser son haut alors qu’elle était supposée inconsciente.

Interrogée sur les allégations de fausseté, elle a déclaré sur Loose Women: «J’ai en fait des antécédents médicaux d’évanouissement.

«Je sais que je me suis évanoui et je me fiche de ce que les autres disent pour être honnête, cela ne me dérange pas vraiment. Plus tu vieillis, moins tu t’en soucies de toute façon.





La série 2022 devrait déjà être une explosion alors que la nouvelle gamme passionnante de stars a atterri à Oz plus tôt cette semaine.

Parmi les célébrités qui se dirigent vers le grondement redouté de la jungle, citons l’icône de la pop Boy George, l’ancien animateur de Radio 1 Chris Moyles et le mari de la princesse Zara, Mike Tindall.

Le Sun a révélé en exclusivité que le député et ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock a rejoint le camp en tant que retardataire.

Il a atterri à Brisbane aujourd’hui au milieu d’appels pour qu’il soit exclu du spectacle.

