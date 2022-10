Olivia Attwood de I’m A Celeb révèle un signe secret qu’elle fera savoir à son fiancé Brad qu’elle pense à lui dans la jungle

Olivia Attwood, la star de I’M A Celebrity… Get Me Out Of Here, a révélé un signe secret qu’elle utilisera pour communiquer avec son fiancé Brad.

L’ancien concurrent de Love Island – qui est sur le point de se rendre dans la jungle dans la dernière série du programme ITV – devrait s’envoler pour la jungle australienne avant le premier spectacle le mois prochain.

INSTAGRAM

Olivia est sur le point de s’envoler pour la jungle australienne sans son fiancé Brad[/caption]

Instagram

Olivia a révélé que la paire avait des bracelets assortis pour “quelque chose de spécial”[/caption]

Olivia, 31 ans, a révélé le signe secret qu’elle pourrait utiliser pour faire savoir à son fiancé Bradley Dack qu’elle pense à lui dans un Q&A Instagram.

La star de la télé-réalité – qui s’est fiancée au footballeur Brad, 28 ans, en 2019 – a des bracelets assortis avec son beau qu’elle porte toujours.

“D’où viennent tes jolis bracelets et ceux de Brad ?” un fan avait demandé à Olivia alors qu’elle les invitait à lui envoyer des “questions brûlantes” hier soir.

Montrant les bracelets à cordes bleues dans un doux claquement de leurs poignets ensemble, elle a admis qu’ils étaient pour “quelque chose de spécial”.

EN SAVOIR PLUS SUR OLIVIA ATTWOOD LA SORTIE D’OLIVIA Olivia Attwood se retire de l’exposition explosive de C4 Love Island C’EST PRATIQUE La star de Love Island, Olivia Attwood, montre des tatouages ​​​​sur ses MAINS

“Petit magasin de plage au Portugal”, a répondu Olivia, taquinant leur objectif: “Je les ai retenus pour quelque chose de spécial.”

Olivia est sur le point de participer à la nouvelle série de I’m A Celebrity… Get Me Out of Here en tant que tout premier concurrent de Love Island.

Cette décision met fin à une interdiction de sept ans imposée aux concurrents de l’émission ITV2 d’être autorisés à rejoindre la file des célébrités dans la jungle.

Olivia, qui est devenue célèbre en 2017 aux côtés de Chris Hughes, a ensuite joué dans l’émission de téléréalité ITVBe The Only Way Is Essex.





Olivia, qui envisage d’épouser le joueur des Blackburn Rovers Bradley l’année prochaine, a également récemment réalisé une série documentaire intitulée Getting Filthy Rich.

Un initié de la télévision a déclaré: «C’est un signe que le favori des rencontres est maintenant si grand et produit des personnages avec des profils si élevés qu’ils ne peuvent plus être rejetés.

“Olivia est déjà considérée comme une étoile montante sur ITV et cela servira probablement de rampe de lancement pour potentiellement présenter des émissions plus grand public avec le diffuseur.”

Elle a déjà subi des procès de bushtucker lorsqu’elle est apparue dans l’émission dérivée de I’m A Celebrity, Extra Camp, en tant qu’invitée spéciale et a été forcée de manger de la cervelle de mouton.

Olivia sera rejointe dans la jungle par la star de Loose Women, Charlene White, ainsi que Strictly loverat Seann Walsh et Boy George.

Ailleurs, Olivia s’est récemment retirée d’un exposé explosif sur C4 Love Island après avoir “joué” avec l’idée d’être dans la nouvelle émission.

En savoir plus sur le soleil J’AIME ÇA J’ai testé les dupes alimentaires d’Aldi’s McDonald’s et l’une était un total de 10/10 ETAT IMMOBILIER Nos maisons sont entourées d’une CAGE après que les constructeurs aient abandonné tout un domaine

Le programme d’exposition devrait présenter des interviews exclusives avec d’anciens et de nouveaux candidats qui sont apparus sur Love Island.

Les anciennes stars de Love Island parleront de ce que c’est que d’obtenir une célébrité instantanée, de ce qui se passe dans les coulisses et de ce que c’est vraiment quand le travail se tarit et qu’ils doivent revenir à la réalité.