Olivia Attwood de I’m A Celeb retrouve son fiancé Bradley Dack alors qu’elle rompt le silence à la sortie de la jungle de choc

La star de I’M A Celebrity… Get Me Out Of Here, Olivia Attwood, a retrouvé son fiancé Bradley Dack après avoir été forcé de quitter la jungle.

L’ancienne candidate de Love Island – qui est devenue célèbre en 2017 – a dû rentrer chez elle au Royaume-Uni après qu’un drame médical l’a vue se précipiter vers A&E.

Olivia et Brad ont été vus quittant la salle de Londres

La star de télé-réalité était glamour pour la soirée de lundi

Olivia, 31 ans, a maintenant retrouvé son beau Bradley, 28 ans, alors que le couple se dirigeait vers un dîner chic ensemble lundi soir.

Le couple s’est habillé pour dîner au Zuma à Londres lors de leur première apparition publique ensemble depuis qu’Olivia a quitté I’m A Celebrity.

La star de télé-réalité a enfilé un jean gris, un haut noir et un manteau blanc pour la sortie, accessoirisé avec un sac de créateur et une écharpe.

Elle a laissé ses longues mèches blondes traîner dans des ondes lumineuses, alors qu’elle arborait une palette de maquillage glamour et une nouvelle série d’ongles en acrylique.

Pendant ce temps, le footballeur professionnel Bradley avait l’air suave dans un pantalon crème et un manteau crème, qu’il a associé à un haut zippé et des chaussures en daim marron.

Le couple a souri pour les caméras en quittant le lieu populaire et est monté dans une voiture en attente pour rentrer ensemble à la maison.

Cela vient après qu’Olivia ait fait allusion à une “dissimulation” sur sa sortie choc de I’m A Celebrity la semaine dernière – après avoir passé seulement 24 heures dans la jungle.

La star de la télévision a été transportée d’urgence à A&E après des résultats de tests sanguins anormaux.





Malgré l’obtention du feu vert, la santé d’Olivia a déclenché des pourparlers de crise du jour au lendemain avant qu’il ne soit jugé dangereux pour elle de revenir.

Olivia a raconté aujourd’hui comment des tests de suivi effectués par un médecin australien ET des professionnels au Royaume-Uni ont tous deux révélé que ses résultats étaient “normaux”.

“J’ai fait plus de tests au Royaume-Uni et ils vont tous bien”, a déclaré Olivia à This Morning d’ITV. C’est plus difficile à accepter. »

Olivia a expliqué qu’elle avait été retirée du camp le premier jour pour des “contrôles médicaux de routine” pour chacune des célébrités.

“Les résultats sont revenus que mon fer était bas, donc cela montrait que j’étais anémique. Mon potassium et mon sodium étaient vraiment bas, tous les marqueurs que vous recherchiez étaient bas.

“Ils ont dit que je devrais aller dans A&E. J’ai été admis, ils ont refait tous leurs propres contrôles et ils sont revenus normaux.

“Juste avant de quitter le Royaume-Uni, j’avais eu tous ces contrôles et tout était normal. La première chose que j’ai faite a été de dire au médecin du camp « est-ce possible que ça change en si peu de temps ».

“Il n’a pas vraiment eu de réponse, mais a dit ‘ce n’est pas normal c’est pourquoi nous devons voir ce qui se passe’.

“Je pensais ‘suis-je enceinte, ai-je attrapé un virus?’ Je me sentais bien, je ne me sentais pas mal – il n’y avait rien. Je me sentais en bonne santé. J’adorais ça. J’étais encore plus confus. Tout était vraiment étrange.

