Olivia Attwood de I’m A Celeb fait allusion au retour dans la jungle l’année prochaine après une sortie de choc

La star de I’M A Celebrity, Olivia Attwood, a laissé entendre qu’elle ferait un retour dans la jungle l’année prochaine après sa sortie surprise de la série.

L’ancienne star de Love Island a été forcée de quitter l’émission ITV plus tôt ce mois-ci après que des tests sanguins anormaux l’ont amenée à l’hôpital.

Olivia a été interrogée pour savoir si elle s'inscrirait à nouveau l'année prochaine

Olivia a dit aux fans de « ne jamais dire jamais » de retourner dans la jungle

Olivia, 31 ans, qui est rentrée chez elle au Royaume-Uni peu de temps après, a maintenant révélé qu’elle serait heureuse de retourner le spectacle pour une seconde fois.

La star de télé-réalité d’ITV2 s’est rendue sur son Instagram pour une séance de questions-réponses révélatrice hier soir, l’un de ses abonnés lui demandant si elle «réessayerait».

“S’il vous plaît, revenez dans I’m A Celeb l’année prochaine”, ont-ils demandé, ce à quoi Olivia a répondu: “J’aimerais me rattraper à un moment donné.”

À côté d’un cliché de son salon, elle a taquiné: “Ne jamais dire jamais.”

Ailleurs, Olivia a de nouveau été forcée de nier qu’elle était enceinte après sa sortie de choc de la jungle – seulement 48 heures après le début de l’émission.

Olivia, qui est fiancée au footballeur Bradley Dack, a riposté pendant les questions-réponses et a supplié ses abonnés d’arrêter de demander tout le temps.

Elle a écrit: “Comme 300 000 d’entre eux… non. Pas de grossesses. (Arrêtons aussi de demander cela tout le temps aux femmes).

S’adressant à sa sortie, elle a insisté sur le fait qu’elle “voulait laisser le sujet derrière”, ajoutant: “Je sais que cela n’a pas de sens pour beaucoup d’entre vous, mais cela n’a pas non plus beaucoup de sens pour moi si cela vous rend se sentir mieux.”





Olivia a précédemment admis qu’elle s’était elle-même demandé si elle était enceinte lorsqu’elle a appris que certains résultats de tests sanguins étaient revenus comme anormaux.

Elle a appris les résultats alors qu’elle était dans la jungle et a été transportée d’urgence à A&E pour d’autres tests.

Les tests sanguins ont montré qu’elle était dangereusement anémique, ainsi que de faibles niveaux de sodium et de potassium.

Elle se souvient: “J’avais tellement peur, je me disais” qu’est-ce qui ne va pas avec moi? “. Ils n’ont pas pu me répondre, ils m’ont juste dit qu’ils devaient m’emmener immédiatement à l’hôpital.

“Les résultats étaient vraiment, vraiment bas quand ils les ont mis dans leur lecteur et ils ont consulté un autre médecin hors site. J’ai fait faire ces prises de sang en Angleterre avant de partir, et elles étaient bonnes. J’étais confus et bien sûr très, très inquiet.

« C’était comme le plus long voyage de tous les temps – je ne savais pas quoi penser. Je me demandais si j’avais attrapé un virus, étais-je enceinte ? Toutes ces choses me passaient par la tête. »