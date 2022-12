Olivia Attwood de I’m A Celeb dit aux fans qu’elle n’est pas enceinte après être tombée malade

OLIVIA Attwood a de nouveau été forcée de nier qu’elle était enceinte après être tombée malade sur le plateau.

La star de I’m A Celeb, 31 ans – qui a été forcée de se retirer de la série en raison d’un problème de santé – s’est rendue sur sa page Instagram pour informer les fans de son état de sommeil.

Olivia Attwood a de nouveau été forcée de nier qu’elle était enceinte dans un post sur Instagram[/caption]

Olivia a été forcée de quitter la vie du camp I’m A Celeb après seulement 24 heures[/caption]

Olivia était entourée de spéculations sur la grossesse après avoir quitté la série seulement 24 heures après le début de la vie du camp.

En fait, elle a été forcée de quitter I’m A Celeb après avoir enfreint les règles strictes de Covid de l’émission.

Le mannequin et animateur de télévision voulait retourner au camp après être parti pour faire face à un problème médical, mais cela n’a pas été possible.

Il semble maintenant qu’elle ait été frappée par un virus.

Alors qu’elle était sur le plateau dans un pull et des lunettes vert citron, Olivia a profité de ses histoires Instagram pour plaisanter: “Je ne me présente pas au tournage habillé en f ** king Grinch”, se référant au personnage festif du film.

Elle a ensuite ajouté: “Aussi si fatiguée et pas enceinte et je ne bois pas d’alcool, qu’est-ce que c’est.”

Les anciennes de Love Island ont expliqué plus tard aux fans comment elle espérait avoir trouvé le remède, sous la forme d’une “eau pétillante”. des tonnes de citron, de glace, de renard moi.

Bien que sa maladie actuelle ne soit pas claire, Olivia a admis qu’elle pensait qu’elle était enceinte après avoir critiqué les rumeurs sur son départ de I’m A Celeb.

La star s’est demandé si elle attendait quand elle a appris que certains résultats de tests sanguins étaient revenus comme anormaux.

Olivia a appris les résultats alors qu’elle était dans la jungle et a été transportée d’urgence à A&E pour d’autres tests.

Dans sa première interview avec Mail On Sunday, elle a expliqué qu’elle considérait qu’elle pourrait avoir un bébé.

Son test a montré qu’elle était dangereusement anémique, ainsi que de faibles niveaux de sodium et de potassium.

Elle se souvient: “J’avais tellement peur, je me disais” qu’est-ce qui ne va pas avec moi? “.

« Ils n’ont pas pu me répondre, ils m’ont juste dit qu’ils devaient m’emmener immédiatement à l’hôpital.

“Les résultats étaient vraiment, vraiment bas quand ils les ont mis dans leur lecteur et ils ont consulté un autre médecin hors site. J’ai fait faire ces prises de sang en Angleterre avant de partir, et elles étaient bonnes. J’étais confus et bien sûr très, très inquiet.

« C’était comme le plus long voyage de tous les temps – je ne savais pas quoi penser. Je me demandais si j’avais attrapé un virus, étais-je enceinte ? Toutes ces choses me passaient par la tête. »

Olivia a alors qualifié la spéculation sur sa grossesse en ligne de “misogyne”.

Elle a expliqué: “Je veux dire, j’ai vu sur Twitter que j’étais enceinte. Je ne suis pas. Il y a une sensation misogyne sous-jacente à la rhétorique.

Les anciennes élèves de Love Island ont admis qu’elle pensait qu’elle était enceinte après de nombreux tests au cours de son expérience chaotique I’m A Celeb[/caption]

Son test médical I’m A Celeb a montré qu’elle était dangereusement anémique, ainsi que de faibles niveaux de sodium et de potassium[/caption]

Olivia a admis qu’elle se sentait maintenant “tellement endormie”[/caption]