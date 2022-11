Olivia Attwood de I’m A Celeb a eu des réunions secrètes avec les patrons d’ITV pendant QUATRE ans avant de briser «l’interdiction de Love Island» de l’émission

OLIVIA Attwood était en pourparlers pour s’inscrire à I’m A Celeb pendant des années avant d’entrer dans l’histoire en tant que première Love Islander à entrer dans la jungle.

La beauté de la télévision a été catapultée vers la gloire dans la villa de la télé ITV2 en 2017.

Rex

Rex

Avec sa co-star Chris Hughes, Olivia a atteint la finale et a terminé à la troisième place.

La populaire insulaire a rapidement atterri sur le radar des producteurs de casting I’m A Celeb qui la voulaient dans leur line-up étoilé.

Mais les patrons nerveux ont décidé de s’en tenir à leur interdiction stricte de Love Island et ont débranché la prise à la dernière minute.

Une source a déclaré au Sun: “Olivia a eu une première réunion avec ITV à propos de son apparition dans I’m A Celebrity en 2018.

«Elle venait de quitter Love Island l’année précédente et les patrons l’aimaient beaucoup, mais à l’époque, ils étaient nerveux à propos du casting de Love Islanders, alors elle a raté le coup.

EN SAVOIR PLUS SUR JE SUIS UNE CELEB ARRIVÉE TARDIVE Les fans de I’m A Celeb “découvrent” l’énorme rôle de Seann Walsh dans la série LE ROI GEORGE I’m A Celeb insider révèle pourquoi Boy George est autorisé à porter une tenue spéciale

“La réunion s’est très bien déroulée, donc Olivia était vraiment dégoûtée.”

L’année suivante, elle a joué dans la série dérivée de Love Island Chris & Olivia: Crackin ‘On avec son beau insulaire.

Après leur séparation, elle a fait des apparitions en solo dans les émissions de télévision Celebs Go Dating, Towie et The Games.

Elle avait également sa propre série télé-réalité, Olivia Meets Her Match, aux côtés de son fiancé Bradley Dack.





Et plus récemment, Olivia a dirigé le documentaire ITV Getting Filthy Rich.

Mais la star était toujours en lice pour la place sur I’m A Celeb.

La source a ajouté: “Au fil des ans, Olivia est restée en contact avec les patrons et a eu plusieurs conversations informelles avec eux, mais a commencé à penser que cela n’arriverait jamais.

“Maintenant, Olivia s’est vraiment diversifiée depuis Love Island et est devenue une marque à part entière, en particulier avec ses documentaires ITV2 à succès, donc les patrons ont estimé que cette année était le moment idéal pour la lancer.

“Ils pensent qu’il y a eu suffisamment de distance entre elle faisant Love Island et la jungle, et ils sont convaincus qu’elle ira très loin dans la compétition.”