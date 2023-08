Olivia Attwood confirme le montant exorbitant à six chiffres qu’elle a dépensé pour son mariage avec Bradley Dack

OLIVIA Attwood a confirmé avoir dépensé 200 000 £ le jour de son mariage extravagant.

Le joueur de 32 ans s’est marié avec le footballeur Bradley Dack à l’hôtel cinq étoiles Bulgari de Knightsbridge en juin de cette année.

Érotème

La star a admis que la paire avait dépassé son budget[/caption]

Elle portait une robe de mariée de créateur de 30 000 £ et a dépensé des milliers de dollars seule pour décorer l’endroit avec des roses.

Et bien qu’elle admette que le prix la rend un peu malade après avoir dépassé son budget, Olivia dit qu’elle n’aurait rien fait différemment.

Elle dit : « Il n’y a rien que je regrette, le groupe était incroyable, la nourriture était excellente. Vous avez un budget en tête, mais au fur et à mesure que les semaines approchent, vous dites oui oui oui à tout et avant de vous en rendre compte, vous dépassez le budget, donc je pense que dans l’ensemble, cela nous a un peu échappé.

Interrogée sur le coût exact, elle confirme : « Le chiffre (200 000 £) était là et c’est juste.

« C’est difficile parce que cela ne me dérange pas de parler de ce genre de choses, mais j’essaie toujours d’être attentif et respectueux, vous ne voulez pas avoir l’air déconnecté. Ses six chiffres, ça me rend un peu malade.

Olivia, qui décrit toute la journée comme un tourbillon, a poursuivi en discutant de son incroyable étalage floral : « Ça a l’air fou, c’est un peu fou, le mur derrière nous où nous nous sommes mariés était couvert de roses, je pense que c’était 29 000 mille fleurs individuelles dans toute la pièce. Lorsque vous êtes entré dans la pièce, l’odeur a littéralement envahi toute la pièce.

« Quiconque a planifié un mariage sait ce que coûtent les fleurs. Ils sont probablement l’une des parties les plus chères du mariage. J’ai été choqué de voir à quel point les fleurs sont chères.

« De plus, ils ne sont là que pour une journée et ils meurent, c’est un tel gâchis mais évidemment ce n’est pas parce qu’ils ont l’air incroyable et ça vaut le coup, sans ça tout serait si plat. C’est beaucoup. »

Le footballeur Bradley a posé la question à Olivia en 2019 – leur mariage se déroulera sur une émission spéciale en quatre parties – Olivia Marries Her Match, qui sera diffusée ce soir sur ITVbe 21h.

Rex