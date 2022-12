Olivia Attwood claque la sortie de I’m A Celebrity dans une diatribe émotionnelle disant qu’elle “a du mal” à être exclue de la finale de l’émission

OLIVIA Attwood a claqué la façon dont elle a quitté I’m A Celebrity après avoir raté la finale cette semaine.

L’ancienne star de Love Island a été forcée de quitter la jungle après qu’un test sanguin de routine ait montré qu’elle était “dangereusement anémique” et elle a été transportée d’urgence à A&E.

Rex

oliviajade_attwood/Instagram

Olivia Attwood s’est ouverte à ses abonnés sur Instagram alors qu’elle admettait qu’elle luttait contre la peur apparente de manquer quelque chose[/caption]

Mais la personnalité des médias s’est maintenant ouverte à ses abonnés sur les réseaux sociaux alors qu’elle semblait dire qu’elle avait du mal à accepter sa sortie I’m A Celebrity.

Olivia, 31 ans, n’a passé que 48 heures dans l’émission, n’apparaissant que dans deux épisodes de la compétition d’endurance ITV et reprenant ses histoires, elle s’est ouverte davantage sur son départ dans la jungle.

Elle a admis qu’elle voulait aller jusqu’au bout de la série comme elle l’a expliqué : “[I] pense que je suis aussi sensible, probablement, j’ai sous-estimé que je trouve difficile que ce soit la finale de la jungle cette semaine »

La star a ajouté: “Et on m’a dit de me faire foutre après 24 heures et je voulais rester jusqu’à la fin et je pense que j’ai prétendu que ça va, ça va mais au fond, je ne vais probablement pas bien vraiment”

EN SAVOIR PLUS SUR OLIVIA EN RÉALITÉ La sortie I’m A Celebrity d’Olivia Attwood expliquée par Chris Moyles RÉPONDRE Bradley, le fiancé d’Olivia Attwood, rompt le silence après avoir été agressée verbalement

Cela survient après que la star de la télé-réalité a été agressée verbalement pour avoir promené son chien.

La star de 31 ans s’est retrouvée à sangloter après qu’un propriétaire de chien se soit retourné contre elle, la traitant de “salope à la télé” et de “psycho” dans une vile diatribe.

Olivia, qui a dû quitter I’m A Celeb au début de cette année, a parlé à ses abonnés Instagram à travers des flots de larmes dans sa voiture.

Elle a dit: “Elle se tourne vers moi et me dit:” Tu es une putain de salope folle. Je sais qui tu es – tu es cette putain de salope de la télé. Vous êtes ce putain de s ** g qui vient de Love Island.





« Elle dit que je suis un psychopathe, comme tous les jurons sous la planète. Évidemment, parce qu’elle a crié et que j’ai un chien de sauvetage, Lola était alors comme paniquée.

Mais avant sa diatribe émotionnelle sur Je suis une célébrité, Olivia a abordé l’incident dans ses histoires.

Elle a dit: “Eh bien, eh bien, je ne sais pas quoi dire, je, hmm ouais”

Olivia a ajouté: “Je suis juste en train de grincer des dents et j’ai littéralement des amis depuis 10 ans qui ne m’ont jamais vu pleurer, c’était vraiment hors de propos, c’était horrible”

La Londonienne Olivia est devenue célèbre à Love Island en 2017, formant une brève relation avec sa co-star Chris Hughes.

Depuis, elle est apparue dans une série d’émissions de téléréalité, notamment Celebs Go Dating, Towie et son propre documentaire, Getting Filthy Rich.

Olivia faisait partie des célébrités qui se sont envolées pour la jungle I’m A Celeb mais ont dû se retirer pour des raisons médicales.

L’ancienne lionne Jill Scott a remporté le concours en tant qu’acteur de Hollyoaks Owen Warner en tant que finaliste de la série tandis que l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock est arrivé à la troisième place.

TVI

La star de télé-réalité voulait aller jusqu’au bout de l’émission et a été déçue de ne pas atteindre la finale[/caption]

Éclaboussure

Olivia était ravie de participer à la série 2022 de I’m A Celeb[/caption]