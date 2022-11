Olivia Attwood a l’air abattue alors qu’elle est vue au Royaume-Uni pour la première fois après le choc de la sortie de I’m A Celeb

OLIVIA Attwood a été aperçue au Royaume-Uni pour la première fois depuis sa sortie choc de I’m A Celebrity cette semaine.

La star de la télévision est apparue abattue alors qu’elle partait pour la journée avec des amis – en la gardant décontractée dans une tenue entièrement noire et des bottes en caoutchouc.

Peter Powell Limitée

Olivia avait l’air abattue alors qu’elle se dirigeait vers sa maison[/caption] Peter Powell Limitée

La star de la télévision a été forcée de quitter la jungle plus tôt cette semaine[/caption] TVI

Olivia, 31 ans, a été forcée de quitter la compétition ITV après que des résultats sanguins anormaux l’ont amenée à se précipiter dramatiquement vers A&E.

L’examen a montré que l’ancienne star de Love Island était dangereusement anémique et qu’elle n’a pas été autorisée à rentrer dans le camp.

Gutted Olivia est revenue au Royaume-Uni peu de temps après et a été repérée pour la première fois près d’une semaine après son arrivée à la maison.

L’air abattu, la star de la télévision est allée sans maquillage alors qu’elle se dirigeait vers une promenade près de chez elle dans une grande doudoune noire.

EN SAVOIR PLUS SUR OLIVIA ATTWOOD DEVINETTE BÉBÉ Olivia Attwood admet qu’elle pensait qu’elle était enceinte lors de la sortie de I’m A Celeb hors de là Le tableau de bord de l’hôpital d’Olivia Attwood révélé comme la vraie raison pour laquelle elle est partie I’m A Celeb

Olivia a associé le manteau à des leggings noirs et à des bottes de designer noires, accessoirisant avec une casquette de baseball noire pour couvrir son visage.

Elle a gardé ses mains au chaud dans ses poches alors qu’elle marchait côte à côte avec un copain sous le soleil d’hiver vendredi à Manchester.

Olivia a été forcée d’abandonner cette série de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here après seulement 48 heures lorsqu’elle a été appelée pour un check-up.

Les résultats des tests sanguins ont montré qu’elle était dangereusement anémique, la star souffrant également de niveaux de sodium et de potassium inquiétants.





Les médecins sur place étaient tellement inquiets qu’elle a été appelée dans une chambre privée, puis précipitée dans une unité A&E à 30 miles du camp.

Lundi, elle n’avait d’autre choix que de prendre l’avion de Brisbane à Londres, puis de retourner dans la maison qu’elle partage avec le fiancé du footballeur Bradley Dack, 28 ans, près de Manchester.

S’adressant au Mail dimanche, Olivia a déclaré: «J’étais dévastée. Je ne suis pas un crieur mais j’ai commencé à pleurer, c’était tellement émouvant, et j’avais le cœur brisé et vidé.

“J’avais si peur. Je me disais : ‘Qu’est-ce qui ne va pas chez moi ? Ils n’ont pas pu me répondre, ils m’ont juste dit qu’ils devaient m’emmener immédiatement à l’hôpital.

“Les résultats étaient vraiment, vraiment bas quand ils les ont mis dans leur lecteur et ils ont consulté un autre médecin hors site.

“J’ai fait faire ces prises de sang en Angleterre avant de partir, et elles allaient bien. J’étais confus et bien sûr très, très inquiet.

«C’était comme le plus long voyage de tous les temps. Je me demandais si j’avais attrapé un virus ou si j’étais enceinte.

À l’hôpital, les tests d’Olivia sont revenus normaux et elle a été emmenée dans un hôtel pour se reposer pendant que les producteurs décidaient de son sort dans l’émission ITV.

En savoir plus sur le soleil COMPOSÉ Je suis un fan de beauté – voici mes réflexions honnêtes sur les dupes de maquillage haut de gamme chez Aldi UN-PRETY Je suis jolie et ce n’est PAS bien – les filles m’excluent, elles sont jalouses de mon apparence

Elle a ensuite été informée que l’émission ne pouvait pas risquer de la remettre car l’anémie ferriprive peut rendre une personne plus à risque de maladie ou d’infection, tandis que de faibles niveaux de minéraux peuvent indiquer des problèmes de santé sous-jacents.

Olivia a déclaré: «Ils ont dit qu’en raison des résultats que l’équipe médicale de l’émission a obtenus de mes lectures, ils n’étaient pas heureux de me signer pour revenir, même si j’avais le bilan de santé propre de l’hôpital.

« Si je retournais au camp, ils craignaient que mon niveau ne baisse et que cela ne nuise à ma santé et à mon bien-être. Ils n’étaient pas disposés à autoriser mon retour et je n’étais donc pas assuré.

Rex

Peter Powell Limitée