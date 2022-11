Olivia Attwood a dépensé des milliers de dollars en Botox et en traitements cosmétiques avant la sortie du choc I’m A Celebrity

Olivia Attwood de I’M A Celebrity a déboursé des milliers de livres en soins de beauté pour avoir l’air parfaite dans la jungle avant d’être forcée de se retirer du camp.

Les anciens de Love Island, 31 ans, ont été contraints de quitter la jungle après seulement 24 heures pour des raisons médicales.

Actualités universelles et sport

Olivia Attwood de I’m A Celeb a déboursé des milliers de livres en traitements cosmétiques avant d’entrer dans la jungle[/caption]

Instagram

Ceux-ci comprenaient des soins du visage et du Botox[/caption]

Olivia était entrée dans l’histoire en tant que première candidate de la série de matchmaking à jouer dans I’m A Celeb.

Pourtant, débourser des primes cosmétiques coûteuses pour assurer spécifiquement une lueur pendant son séjour Down Under semble maintenant du temps pas si bien dépensé.

La star de télé-réalité avait précédemment révélé au Sun qu’elle n’avait épargné aucune dépense en soins de beauté avant de se diriger vers Down Under pour jouer aux côtés de l’icône de la pop Boy George et Sue Cleaver de Corrie.

Elle a déclaré: «J’ai fait des sourcils, de la teinture et du laminage et mon tatouage de blush pour les lèvres a été rehaussé, donc on dirait que j’ai un peu de rouge à lèvres! C’est devenu un peu trop rouge au soleil mais ça va, c’est mieux que rien !

LIRE LA SUITE JE SUIS UNE CELEB le chaos I’m A Celebrity apporte un changement majeur au défi Dingo Dollar BRAVO J’étais sur I’m A Celebrity et j’ai utilisé un truc racé pour faire passer de la contrebande dans la jungle

Elle a poursuivi: “J’ai fait du botox et un soin du visage et c’est tout. J’ai aussi coupé mes cheveux de trois pouces, ce n’est pas court, c’est toujours long, juste pour le rendre un peu plus maniable.

“Je me coupe les ongles courts et carrés, ce qui n’est pas mon préféré, c’est vraiment étrange, mais oui, juste pour pouvoir utiliser mes mains pour faire quelque chose d’utile au lieu de me casser un ongle.”

Mais bien qu’elle ne soit pas étrangère aux tapis rouges, Olivia, qui est devenue célèbre sur Love Island en 2017 avant de décrocher une partie de The Only Way Is Essex, a déclaré qu’elle avait hâte de se passer de son glam.

Elle nous a dit : « C’est bizarrement excitant de se déshabiller et de revenir à l’essentiel.





“Quand je travaille ou que je filme, c’est comme le maquillage, les cheveux, les vêtements, ça prend tellement de ma vie et j’en ai marre de le faire.

“C’est agréable d’entrer dans un spectacle où je n’ai pas à faire une valise, à planifier des tenues, à me soucier de me maquiller, c’est une sensation assez agréable.”

Parlant de sa sortie de la jungle hier, un initié de l’émission a déclaré: “Olivia a été impliquée dans un drame médical du jour au lendemain.

“Elle voulait vraiment retourner dans le camp mais les médecins ne la laissent pas faire.”

Un représentant de I’m A Celebrity a déclaré : « Par mesure de précaution, Olivia devait quitter la jungle pour subir des contrôles médicaux.

“Malheureusement, l’équipe médicale a indiqué qu’il n’était pas sûr pour Olivia de retourner au camp car il doit y avoir une enquête plus approfondie. Elle a été absolument brillante et elle nous manquera beaucoup dans la série.

Olivia est déjà sur le chemin du retour chez son fiancé Bradley Dack.

Je suis une célébrité 2022 – voici tout ce que vous devez savoir Où est filmé I’m A Celebrity 2022 ?

Comment voter sur I’m A Celebrity

Où habitent Ant et Dec ?

I’m A Celebrity line up – rencontrez tous les candidats

Qui est Boy George ?

Tout sur Sue Cleaver

Owen Warner, candidat à I’m A Celebrity, a expliqué

Tout savoir sur la footballeuse anglaise Jill Scott

Qui est Chris Moyles ?

Mike Tindall, membre de la famille royale, a expliqué

Tout sur l’ancien Strictly bad boy Seann Walsh

La toute première star de Love Island, Olivia Attwood, entre dans la jungle

Tout sur Charlène White

Qui est la star de Googlebox, Babatunde Aleshe ?

Scarlette Douglas de A Place in the Sun rejoint le casting

En savoir plus sur le soleil ÉCHEC DU CLOU Je voulais de jolis ongles de Noël mais ils sont si mauvais que les gens disent qu’ils ressemblent à des briques AIDE À LA FACTURATION Les Britanniques durs pour obtenir de l’argent supplémentaire pour isoler leurs maisons cet hiver, laisse entendre Sunak

Dimanche, les téléspectateurs ont regardé Olivia faire son entrée, quand Ant et Dec lui ont dit qu’elle avait été élue VIP de la jungle et qu’elle avait été autorisée à choisir une personne pour la rejoindre pour un repas – elle a choisi Chris Moyles.

La star de la télé-réalité a déclaré: “Je suis à la fois flattée et énervée que le public ait voté pour que je sois un VIP … Je suppose qu’ils en savent plus que moi sur ce que cela implique.”

Érotème

Pourtant, les procédures n’ont pas réussi à maintenir son éclat dans la jungle après qu’elle ait été forcée de quitter le camp.[/caption]

Instagram

Le Botox et une coupe de cheveux figuraient également sur la liste de traitement de Liv[/caption]

Instagram

Olivia est déjà sur le chemin du retour au Royaume-Uni pour rencontrer son fiancé Bradley Dack[/caption]