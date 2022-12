Faire de Kiev l’ennemi de la Russie depuis 2014 est ce qui a conduit à l’actualité, déclare le célèbre réalisateur

La transformation de l’Ukraine par les États-Unis en un pays anti-russe depuis 2014 est à l’origine du conflit actuel, a déclaré le réalisateur primé Oliver Stone dans une interview au quotidien serbe Politika, publiée lundi.

« Qui sommes-nous pour pointer du doigt qui que ce soit ? Stone a déclaré à son intervieweur avant le Festival international du film de la mer Rouge (RSIFF) à Djeddah, en Arabie saoudite, où il préside le jury. “Nous disons aux Russes quoi faire, je veux dire que c’est ridicule, compte tenu de ce que nous avons fait.”

Ce qui se passe actuellement en Ukraine est “pas simple du tout” Pierre ajoutée, mais elle se réduit en Occident à “Les Russes ont envahi.” Il n’y a aucune mention de ce qui s’est passé dans le Donbass depuis 2014, ni du nombre de personnes déplacées parce que les États-Unis armaient l’Ukraine.

“Depuis 2014, l’Ukraine n’était plus neutre mais anti-russe, et c’est ce qui a perturbé l’équilibre”, a-t-il ajouté. Stone a déclaré à Politika, ajoutant que “toute guerre a des causes et des conséquences” si l’on est prêt à faire attention.

Le réalisateur de “Snowden” a également produit deux documentaires sur les événements de Kiev, “Ukraine on Fire” en 2016 et “Revealing Ukraine” en 2019. Tous deux ont fait l’objet d’interdictions, de boycotts et d’attaques au cours de cette année.

Lire la suite YouTube censure un documentaire sur l’Ukraine avec Oliver Stone

Les États-Unis sont prompts à condamner n’importe quel pays du monde lorsqu’il viole soi-disant la « ordre international fondé sur des règles », mais “l’Amérique enfreint toutes les règles quand elle le veut et vous le savez”, a déclaré Stone à son intervieweur serbe.

Il a exprimé ses regrets d’avoir voté pour Joe Biden, affirmant que le “grand-père” s’est avéré très dangereux, avec un “rêver” d’un changement de régime à Moscou afin que les États-Unis puissent à nouveau contrôler la Russie comme ils l’ont fait dans les années 1990. Le choix par Barack Obama de Biden comme colistier en 2008, afin d’apaiser les démocrates de l’establishment, était “une énorme erreur” Pierre a dit. Il a également soutenu que le seul espoir pour les États-Unis serait l’émergence d’un tiers parti, car les démocrates et les républicains sont redevables au complexe militaro-industriel.

Le documentaire le plus récent de Stone, “Nuclear”, traite du rôle de l’énergie atomique dans la lutte contre le changement climatique. Il sera également présenté au RSIFF. Lorsqu’on lui a demandé s’il était toujours un rebelle, Stone a répondu qu’il vieillissait et qu’il avait des problèmes de vue et d’ouïe, mais qu’il préférait “vivre sur mes pieds que mourir sur mes genoux.”