Oliver Stark du 9-1-1 sur la façon dont la trame de fond de Buck va le changer

Enfin, nos questions Buck ont ​​reçu une réponse.

Cette semaine, 9-1-1 a donné Evan « Buck » Buckley (Oliver Stark) son propre épisode de trame de fond, et cela a fait un travail assez bon mais en quelque sorte dévastateur pour expliquer pourquoi Buck est comme il est. En gros, ses parents l’avaient eu pour qu’il puisse donner de la moelle osseuse pour sauver leur fils aîné mourant. Quand le fils aîné, Daniel, est mort de toute façon, les parents de Buck ont ​​caché leur chagrin et n’ont jamais vraiment bougé. Maddie (Jennifer Love Hewitt) a fini par faire beaucoup plus pour élever son petit frère.

Buck est devenu un casse-cou total et a parcouru le monde, restant en contact avec sa sœur via des cartes postales tandis que sa relation avec ses parents restait tendue. Buck a finalement appris pourquoi ses parents le traitaient comme ils le faisaient et il leur a même pardonné. Comme Stark le dit à E! News, il y a encore un long chemin à parcourir avec Buck et sa famille, bien qu’ils soient sur le « chemin de la guérison ».