Oliver Skipp et Pape Sarr rendent la confiance d’Antonio Conte alors que Rafael Leao éblouit lors de la victoire de l’AC Milan sur Tottenham – Coups et ratés de la Ligue des champions | Nouvelles du football

Skipp et Sarr positifs pour les Spurs

Image:

Pape Sarr de Tottenham en action pour les Spurs contre l’AC Milan





Antonio Conte regrettera la négligence défensive qui a permis à Brahim Diaz de marquer le vainqueur de l’AC Milan à San Siro, mais il y avait aussi des points positifs à tirer de la défaite 1-0 de Tottenham. Premièrement, les Spurs ont gardé le match nul avant le match retour. Et deuxièmement, les performances de Pape Sarr et d’Oliver Skipp dans son milieu de terrain.

Sarr n’avait jamais participé à la compétition auparavant. En fait, ce n’était que la sixième apparition du joueur de 20 ans pour les Spurs en n’importe quel concours. Mais avec Skipp, lui-même débutant en Ligue des champions à 22 ans, il n’avait pas l’air déplacé.

Les deux hommes ont été poussés à l’action en raison des circonstances, bien sûr, avec Pierre-Emile Hojbjerg suspendu et Rodrigo Bentancur rejoignant Yves Bissouma blessé sur la touche lorsqu’il a rompu son ACL lors de la défaite 4-1 de samedi contre Leicester en Premier League.

Mais face à un duo de milieu de terrain beaucoup plus expérimenté composé de Sandro Tonali et Rade Krunic, ils ont bien rivalisé, utilisant le ballon proprement et, dans le cas de Sarr en particulier, défendant de manière tigrée.

L’international sénégalais a réussi cinq tacles et a repris possession du ballon 12 fois, soit quatre de plus que tout autre joueur sur le terrain.

“C’est bien d’avoir la confiance du manager”, a déclaré Skipp BT Sport par la suite, avant que Conte n’ajoute, dans sa propre interview, le produit de l’académie et son jeune coéquipier avaient “remboursé” cette confiance. “Je suis vraiment satisfait pour les deux joueurs”, a ajouté le patron des Spurs.

À Hojbjerg, Conte devrait avoir au moins un de ses milieux de terrain manquants pour le match retour du mois prochain dans le nord de Londres, mais Sarr et Skipp ont montré qu’ils pouvaient livrer lorsqu’ils étaient appelés.

“Avoir ce genre de performances de Skippy et Sarr me rend plus détendu”, a ajouté Conte. “Je sais que je peux leur faire confiance à 100%.”

Nick Wright

Leao éblouit sur le retour de Milan aux KO de CL

Image:

Oliver Skipp défie Rafael Leao à San Siro





Il y avait très peu de raisons de s’exciter au San Siro mardi soir.

Mais l’attaquant vedette de l’AC Milan Rafael Leao était l’exception. Bien qu’il n’ait pas eu d’impact décisif sur la rencontre, l’international portugais a réussi à éblouir lors du retour de Milan dans les phases à élimination directe de la Ligue des champions après neuf ans d’absence.

Leao a taquiné Tottenham avec ses pieds rapides et a montré exactement pourquoi il est un homme si recherché. Il a réalisé le même nombre de dribbles (9) que tous les autres joueurs sur le terrain combinés. C’est plus que n’importe quel joueur a accompli en un seul match de Ligue des champions cette saison.

Même s’il prend plus de risques que la plupart, Leao perd à peine le ballon. Les Spurs n’ont réussi à le déposséder que deux fois alors qu’il tentait un match de 12 dribbles, le double du montant du prochain joueur le plus proche. Le ballon semble coller à ses pieds au grand dam des défenseurs adverses, qui n’ont d’autre recours que de le hacher.

Leao utilise également son grand cadre à bon escient dans la bataille physique. Aucun joueur n’a remporté plus de duels que lui mardi soir (13) alors qu’il maintenait la défense vulnérable des Spurs sur le pied arrière.

Le rythme turbulent du match de mardi a peut-être conduit certains neutres à une alternative à la Saint-Valentin, mais Leao est le genre de joueur qui vous fera rester pour regarder au cas où. Son imprévisibilité vous donne l’impression que quelque chose de spécial peut se produire à tout moment lorsqu’il est sur le terrain.

La seule critique qui pouvait être adressée à Leao mardi soir était son hésitation à traverser plus tôt. Dès qu’il a commencé à livrer le ballon dans la surface des Spurs, Milan s’est vu offrir deux glorieuses occasions d’étendre son avance et il aurait probablement dû repartir avec une passe décisive.

Leao reste dans une impasse avec les champions d’Italie sur une prolongation de contrat avec son accord en juin 2024. Les clubs de Premier League viendront presque certainement appeler si ces négociations se poursuivaient cet été.

Zinny Boswell