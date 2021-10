Oliver Skipp dit que Harry Kane a besoin de l’aide de ses coéquipiers de Tottenham pour marquer des buts | Actualités footballistiques

Le milieu de terrain de Tottenham, Oliver Skipp, a déclaré que son équipe devait intensifier ses efforts et aider Harry Kane à retrouver sa forme de buteur.

Le capitaine anglais n’a pas encore trouvé le fond des filets en cinq matches de Premier League cette saison, ce qui n’était pas arrivé depuis 2016.

Kane, qui a vu le déménagement souhaité à Manchester City ne pas se concrétiser cet été, a été privé de service. Les Spurs ont le deuxième plus petit nombre de buts, le plus petit nombre de tirs et le moins d’occasions créées par un jeu ouvert.

Skipp dit que les coéquipiers de Kane doivent commencer à créer pour lui tout en marquant des buts avec lui-même.

« Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui doivent contribuer », a-t-il déclaré avant la visite d’Aston Villa dimanche.

« Il y a des gens qui se sont intensifiés et tous les joueurs savent que nous avons un attaquant de classe mondiale, donc nous serions stupides de ne pas l’utiliser.

« Mais nous devons tous intensifier et aider à créer des occasions pour lui ou obtenir des buts d’une autre manière, peut-être des coups de pied arrêtés, donc il ne revient pas à Harry de marquer tous les buts, il y a d’autres joueurs capables de le faire . »

Bien qu’il soit retourné à l’entraînement de pré-saison tard au milieu de l’intérêt estival de City, Skipp dit que Kane est toujours le professionnel accompli.

Oliver Skipp dit que Tottenham doit fournir à Kane un meilleur service



« Tout le monde sait ce qu’il apporte non seulement sur le terrain, mais sur le terrain d’entraînement, a-t-il déclaré.

« Tout le monde déclare qu’il est un entraîneur brillant et qu’il fait toujours tout son possible pour se mettre dans les meilleures conditions possibles et cela continue.

« Vous regardez quelqu’un comme Dane (Scarlett) ou moi-même, juste pour regarder et voir ce qu’il fait et prendre de petites choses de son jeu et les mettre en œuvre dans votre jeu ne peut qu’aider les jeunes joueurs en particulier. »

Le manque de buts de Kane a été mis en évidence par le fait que les Spurs ont perdu contre Crystal Palace, Chelsea et Arsenal sur un score total de 9-1 lors de leurs trois derniers matchs.

Cela a vu le patron Nuno Espirito Santo subir une pression précoce, mais Skipp, à qui les Portugais ont donné une chance cette saison, insiste sur le fait que les joueurs sont tous derrière lui.

L’entraîneur-chef de Tottenham, Nuno Espirito Santo, a déclaré qu’il ne se concentrait pas sur les critiques envers lui et son équipe après trois défaites consécutives en Premier League.



« Certainement. En tant que groupe, nous sommes pleinement conscients que les derniers matchs n’ont pas été à notre meilleur, mais nous sommes définitivement toujours derrière le manager et essayons de mettre en œuvre les éléments sur lesquels nous travaillons », a-t-il ajouté.

« Cela allait toujours prendre du temps d’entrer dans cet environnement, mais tout le monde est définitivement derrière le manager.

« En tant que joueurs, nous assumons la responsabilité des performances sur le terrain. Nous savons que nous n’étions pas à notre meilleur niveau lors des derniers matchs, mais nous savons également qu’au début de la saison, il y avait des signes de ce que nous devons faire et du travail le directeur a mis.

« OK, nous avons eu quelques mauvais résultats, mais nous sommes restés positifs et savions que c’était un long processus et que les choses allaient prendre du temps – et cela viendra avec le temps. »