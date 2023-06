Oliver Sherwood: vainqueur du Grand National pour mettre fin à l’entraînement et devenir assistant de Harry Derham | Nouvelles de la course

Le vainqueur du Grand National, Oliver Sherwood, met fin à sa longue et fructueuse carrière d’entraîneur pour assumer le rôle d’assistant de Harry Derham.

Sherwood, dont le couronnement est venu quand il a sellé Many Clouds à une célèbre victoire à Aintree en 2015, a envoyé son premier vainqueur en 1984, amassant un peu moins de 1 200 gagnants au total.

L’homme de 68 ans affirme qu’un certain nombre de facteurs, dont la « diminution du nombre », ont conduit à sa décision, tout en soulignant les récents problèmes de santé.

Il rejoint la nouvelle équipe passionnante de Derham après que l’ancien assistant de Paul Nicholls se soit lancé seul l’année dernière, enregistrant un nombre impressionnant de 14 gagnants pour 57 coureurs lors de la campagne 2022/23 à un taux de grève de 25%.

Sherwood a déclaré au Nick Luck Daily Podcast: « Je vais remettre ma licence probablement vers juillet et je vais aller aider Harry Derham, qui vient évidemment de terminer sa première saison très réussie, en tant qu’assistant là-bas et j’espère lui amenant la plupart des chevaux que j’ai ici.

« C’est une combinaison de tout un tas de choses, la diminution du nombre est la chose principale, mais évidemment les problèmes de santé d’il y a 18 mois et la perte d’un très cher ami à moi, Richard Aston de Goldford Stud, qui a été diagnostiqué littéralement en février et est décédé trois mois plus tard – qui m’a frappé pendant six ans.

« C’est une décision très difficile, mais dans quelques mois, je suis sûr que ce sera la bonne décision.

Image:

Many Clouds remporte le Grand National 2015 sous le jockey Leighton Aspell





« Les chevaux ont été ma vie donc je dois rester avec des chevaux, la seule différence est que ça ne va pas être ‘O Sherwood – entraîneur’ mais je vais chez une personne très jeune et affamée, nous connaissons très bien la famille bien et j’attends avec impatience le prochain chapitre de sa vie.

« La seule chose que je voulais dire, c’est qu’ayant la maladie et avec le décès de Richard, et la diminution du nombre, que cette fois l’année prochaine, je dirai que j’ai 70 ans l’année prochaine – j’ai 68 ans et un peu maintenant – et je ne veux pas arriver à 80 ans et soudain ta vie s’en va et tout ce que j’ai fait c’est entraîner des chevaux de course.

« Même si j’en ai aimé chaque minute, vous devez réaliser que la vie passe très vite et que notre fils vit en Nouvelle-Zélande et que je veux sortir pour le voir, et il y a d’autres choses que je veux faire avant qu’il ne soit trop tard pour le faire. »

Image:

Sherwood célèbre à Aintree après la victoire du Grand National de Many Cloud





Le dernier vainqueur classé de Sherwood est venu avec Many Clouds dans le Cotswold Chase 2017, une course dont on se souvient pour le décès tragique du vainqueur peu de temps après avoir franchi la ligne d’arrivée.

Sherwood a formé six gagnants du Festival de Cheltenham, son premier retour en 1987 avec The West Awake dans le Sun Alliance Novices ‘Hurdle.