Oliver Hudson montre ses fesses nues le jour de la Saint-Valentin : Photo – Hollywood Life

Crédit d’image : Priscilla Grant/Everett Collection

Olivier Hudson, 46 ans, tout nu pour la Saint-Valentin ! L’acteur a posé complètement nu, avec juste des baskets et des chaussettes, debout à l’extérieur sur deux rochers, les mains sur les hanches, sur une nouvelle photo Instagram NSFW. L’instantané montrait ses fesses nues avec un cœur et une flèche emoji ajoutés alors qu’un paysage de montagnes pouvait être vu devant lui.

Owen utilisait la photo amusante pour promouvoir son podcast, Inconsciemment coupléqu’il co-anime avec sa femme Erinn. “Merci d’écouter mon podcast @inconsciemmentcouplé Cela signifierait beaucoup pour moi et ma famille en particulier @katehudson version non classée de ce message dans les histoires .. merci et profitez du spectacle », a-t-il écrit, se référant à sa sœur Kate Hudsondans la légende.

Le post a reçu un grand nombre de réponses. “Tu es une légende Oliver”, a écrit un adepte. « Maintenant, c’est la fête ! » un autre a plaisanté, tandis qu’un troisième a partagé: “Ces chaussettes rassemblent cette tenue comme une pièce avec un bon tapis 🤣❤️.” D’autres ont laissé des emojis rieurs et lui ont souhaité une “Joyeuse Saint-Valentin”.

Avant qu’Oliver ne partage sa dernière photo accrocheuse, il a partagé plusieurs autres messages qui ont embrassé la nudité. L’une comprenait une vidéo, partagée en septembre 2021, de lui courant nu dehors dans la neige. “Il a été démonté une fois. Voyons ce qui se passe cette fois ! #scaredrebel », a-t-il écrit à côté.

Le drôle de papa avait précédemment plaisanté en disant qu’il embrassait la nudité pour embarrasser ses trois enfants, Ruisseaux plus sauvages15, Bodhi Hawn12, et Río Laura9. “Ils sont tellement habitués à ma folie que je ne peux rien obtenir d’eux maintenant”, a-t-il déclaré lors d’une interview sur Le spectacle d’Ellen DeGeneres en mars 2022. “Honnêtement, la seule chose que je puisse faire pour les embarrasser, c’est d’être odieux en public quand ils se disent simplement : ‘Papa, s’il te plaît, détends-toi.’ Mais je fais de mon mieux pour les embarrasser. Vous n’êtes pas un père à moins que vous n’embarrassiez vos enfants.

Il a également expliqué pourquoi il est si à l’aise avec la nudité, en PersonnesLe numéro de l’homme le plus sexy du monde en 2021. “Cela vient du fait que j’ai grandi dans une famille très ouverte, honnêtement”, a-t-il déclaré. « La nudité n’a jamais été taboue. Nous sommes tous nés nus et c’est comme ça.

