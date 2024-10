Oliver Ekman-Larsson aide les Maple Leafs sur et hors glace

Lorsque vous approchez Oliver Ekman-Larsson, vous ne devez pas seulement faire attention à ce que vous portez.

Seuls les plus vrais fans du défenseur de longue date se souviendront de sa ligne de vêtements éphémère appelée, bien entendu, OEL. Il a aidé à concevoir des sous-vêtements, des chapeaux et des T-shirts avec un groupe d’amis en Suède.

La marque de vêtements OEL est peut-être en sommeil alors qu’il se tourne vers l’agrandissement de sa famille, mais avoir l’air et se sentir sûr de lui fait partie de l’ADN d’Ekman-Larsson.

« Ne dites jamais jamais, je pourrais le reprendre », a-t-il déclaré à propos de la ligne de vêtements. Lorsqu’il est approché par un journaliste portant des vêtements décents, mais certainement pas élevés, il peut rire de ses sentiments d’anxiété.

« Non, tu es superbe », dit-il. « Confortable. »

Obtenir le sceau d’approbation de l’homme qui pourrait faire de son compatriote suédois William Nylander le titre de Maple Leaf le mieux habillé est une chose. Mais ce qu’il souligne ici est également essentiel : être à l’aise est une caractéristique du jeu d’Oliver Ekman-Larsson et de sa vie en dehors de la glace.

« (Ekman-Larsson) n’est pas une grande personnalité. Mais il est très confiant et à l’aise dans qui il est. Il a ce truc suédois : « Je suis confortablement cool », a déclaré Shane Doan, coéquipier depuis sept ans avec les Coyotes et actuel conseiller spécial du directeur général des Leafs.

Vous entendrez souvent le terme « confortable » en parlant d’Ekman-Larsson. Certains joueurs mettent des années à se retrouver en tant que personnes et à trouver la paix dans leur peau. Pas Ekman-Larsson.

Après avoir relancé sa carrière avec les Panthers de la Floride la saison dernière, son contrat de 14 millions de dollars sur quatre ans cette intersaison avec les Maple Leafs a fait sourciller. Ekman-Larsson a maintenant 33 ans et n’a pas enregistré de minutes avec les Panthers comme il l’a fait avec les Coyotes au début de sa carrière.

Mais comme l’a prouvé son jeu exceptionnel en tant que meilleur défenseur des Leafs au début de la saison, Ekman-Larsson ne se limite pas à la perception populaire. Oui, beaucoup de choses peuvent changer à l’avenir. Cependant, pour le moment, il est clair qu’Ekman-Larsson étant à l’aise dans sa peau pourrait finir par avoir un impact sérieux sur les Leafs, tant sur la glace qu’à l’extérieur.

« Peu de choses le dérangent », a déclaré Max Domi, ancien coéquipier des Coyotes et actuel coéquipier des Leafs. « Il est exactement ce que l’on recherche chez un joueur de hockey. »

Christer Olsson secouait souvent la tête à propos de l’adolescent qu’il a entraîné pendant plusieurs années à Leksand, en Suède. Il n’était pas rare qu’Ekman-Larsson s’essaye au jeu le plus audacieux possible, ou peut-être à des hommes hors patinage, parfois deux fois plus âgés, faisant preuve d’une mobilité d’élite et d’un QI de hockey.

Mais si Olsson, également ancien défenseur de la LNH, dit la vérité ?

« Ce que j’essaie de partager le plus à propos d’Oliver, c’est la personne qu’il est », a déclaré Olsson. « Il ne répand jamais aucun stress. »

Ekman-Larsson était doté d’un talent inhérent, issu d’une longue lignée de joueurs de hockey – ses proches jouaient en Suède dès 1959 – mais ce qui le distinguait était son attitude.

Olsson a vu des joueurs du talent d’Ekman-Larsson devenir arrogants. Au lieu de cela, grandir dans le jeu signifie qu’Ekman-Larsson a été exposé très tôt aux bons et aux mauvais comportements hors glace.

Quand Olsson entraînait l’équipe des moins de 20 ans de Leksands, Ekman-Larsson jouait avec l’équipe senior mais restait toujours au bord de la patinoire pour regarder ses amis s’entraîner. Il y avait des jours où l’entraîneur entendait rarement le moindre bruit de la part de son défenseur.

«C’est ainsi que mes parents m’ont élevé», admet Ekman-Larsson d’une manière lente et confiante.

Le défenseur, toujours calme, a vite compris que ce qu’il faisait changeait le ton du vestiaire. Olsson a patiné avec certains des meilleurs Suédois de tous les temps, Mats Sundin et Nicklas Lidstrom, dans diverses équipes nationales suédoises tout au long de sa carrière. Et aussi nobles que puissent être ces éloges, il voit des nuances de chacun dans l’approche hors glace d’Ekman-Larsson.

« Quand Mats franchit la porte, c’est comme dans les films, ils mettent en valeur un halo autour d’une personne. Oliver avait cette capacité à intervenir dans les situations et à dire les choses au bon moment et c’était toujours naturel », a déclaré Olsson. « Et vous pouvez aussi le comparer à Nicklas Lidstrom parce que les deux ne sont pas francs, mais quand ils parlent, tout le monde sait : ‘OK, ça veut dire quelque chose.' »

Lorsqu’Ekman-Larsson est arrivé à Phoenix une saison après avoir été repêché au sixième rang du repêchage 2009 de la LNH, ses coéquipiers s’attendaient à une chose. Après tout, il était le deuxième choix le plus élevé de l’histoire des Coyotes à jouer pour l’équipe. Ils ont été époustouflés lorsqu’ils ont vu autre chose.

« (Ekman-Larsson) n’avait pas vraiment envie (d’être sous les projecteurs) », a déclaré Doan.

De nombreux jeunes joueurs de la LNH ont besoin de vétérans pour leur tendre un bras amical et les guider parfois à travers la ligue.

Pas Ekman-Larsson.

« Il est à l’aise dans sa peau et veut que ses équipes gagnent », a déclaré Doan. « Vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire lorsque vous parlez à Oliver. »

Quand Ekman-Larsson a gardé secret ses projets concernant son costume pour sa première fête d’Halloween avec les Coyotes, Doan s’est tranquillement inquiété. Il comprenait à quel point les fêtes d’Halloween étaient importantes, n’est-ce pas ?

Ouais, il l’a fait. Ekman-Larsson est apparu habillé en Harry Potter, avec chaque détail, des lunettes à la cape, sorti du parc.

« C’était étrange à quel point il lui ressemblait », rayonnait Doan.



Oliver Ekman-Larsson apporte un pedigree gagnant aux Maple Leafs. (Bruce Bennett/Getty Images)

Être capable de se lancer à Phoenix lui a permis de se préparer saison après saison à un jeu constant.

Une prolongation de contrat de huit ans d’une valeur de 66 millions de dollars en 2018 l’a forcé à se retrouver sous les projecteurs d’abord avec les Coyotes de l’Arizona, puis trois ans plus tard à Vancouver lorsqu’il a été transféré aux Canucks.

Mais les choses ne se sont pas déroulées comme espéré puisque la production d’Ekman-Larsson a chuté et son jeu défensif, en particulier contre la ruée, a diminué. Son AAV de 8,25 millions de dollars pesait lourdement sur lui, surtout lorsqu’une fracture du pied subie lors des championnats du monde a essentiellement fait dérailler sa campagne 2022-23.

Les Canucks ont racheté les quatre dernières années de son contrat après la saison.

« Vous voulez prouver que vous êtes toujours un bon joueur », a déclaré Ekman-Larsson avec insistance.

Les Leafs étaient intéressés à faire venir Ekman-Larsson à l’été 2023, mais il a plutôt signé un contrat d’un an avec les Panthers. Il s’est avéré que c’était le point d’atterrissage idéal. Non seulement Ekman-Larsson a pu tranquillement reprendre son propre jeu dans un rôle plus limité avec un plafond plus petit et moins lourd (2,25 millions de dollars), mais il a également remporté une coupe Stanley.

« (Ekman-Larsson) traite tous les gars de la même manière, peu importe combien d’argent vous gagnez ou où vous vous situez dans le tableau des profondeurs », a déclaré Steven Lorentz, son coéquipier des Panthers la saison dernière. « Il m’a fait me sentir très à l’aise même si c’était aussi sa première année en Floride. »

Ceux qui l’ont connu insistent sur le fait qu’il a joué aussi bien qu’en séries éliminatoires en étant toujours aussi cool.

« En remportant la Coupe Stanley et en faisant ce qu’il a fait lors des matchs 6 et 7, il a été leur meilleur défenseur. Et maintenant, il est dans une position où il a répondu à toutes les questions que d’autres pourraient avoir à son sujet, et peut-être qu’il se posait lui-même », a déclaré Doan.

C’est pourquoi Ekman-Larsson a réussi dès le début à Toronto. Ayant récemment atteint le sommet de la montagne, il a apporté un air de confiance au vestiaire des Leafs dont, après une autre défaite lors du septième match au printemps dernier, on pourrait dire qu’ils en avaient cruellement besoin.

L’attitude mesurée d’Ekman-Larsson, combinée à son expérience récente, explique en partie pourquoi il a été ciblé par les Leafs. Et Domi n’hésite pas à suggérer que c’est l’attitude et l’expérience d’Ekman-Larsson qui feront, et ont jusqu’à présent, fait de lui un succès à Toronto.

« Parce qu’il a tellement confiance », a expliqué Domi en expliquant pourquoi Ekman-Larsson réussira bien dans son nouvel environnement. « Il est à un point de sa carrière où rien de tout cela ne le dérangera. Si vous pouvez gagner une Coupe Stanley, rien de tout cela n’a d’importance.

Sur la glace, Ekman-Larsson admet qu’il joue sans aucune contrainte. Poste après poste, il s’est fait remarquer remarquablement. Non seulement il déplace bien la rondelle, mais il a amélioré le physique de son jeu, le faisant ressembler à un joueur radicalement différent de celui qui a connu des difficultés à Vancouver. Oui, Ekman-Larsson a enregistré 25:02 contre les Penguins de Pittsburgh. Mais c’était aussi son ATOI le plus élevé depuis près d’un an. Une des clés du succès d’Ekman-Larsson a été, encore une fois, d’accepter un rôle réduit par rapport au début de sa carrière.

L’évolution d’Ekman-Larsson vers son nouveau rôle à Toronto lui semble non seulement inévitable, mais bénéfique.

«Je suis heureux d’aider», a-t-il déclaré, «de toutes les manières possibles.»

Il constitue une plus grande menace depuis le point, lançant 15 tirs au but en quatre matchs. Seul Auston Matthews a plus de tirs.

Sa balle depuis la ligne bleue explique en partie pourquoi il est passé de la deuxième unité en avantage numérique à la première unité au milieu de la victoire de samedi contre les Penguins. Ekman-Larsson semble prêt à rester dans la première unité pour le moment. Et dans un avenir prévisible, Ekman-Larsson pourrait continuer à avoir un impact plus important sur une équipe des Leafs qui avait certainement besoin de plus de sa ligne bleue par rapport à la saison dernière.

Bien sûr, il ne demandera pas ou ne recherchera pas d’éloges. Mais dans le cadre d’une unité globale qui a resserré les choses défensivement, Ekman-Larsson mérite le mérite d’avoir prouvé que les sceptiques avaient tort dès le début et d’avoir réussi une carrière consistant à garder les choses stables, calmes et confortables.

« C’est comme ça qu’on gagne, mec », a déclaré Domi à propos d’Ekman-Larsson. « Vous construisez une liste de gars comme lui qui savent ce qu’il faut. »

(Photo : Mark Blinch/NHLI via Getty Images)