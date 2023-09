Oliver Anthony annule son spectacle après que le lieu ait augmenté le prix des billets : « Chevaux—«

La sensation country Oliver Anthony a pris la décision d’annuler un prochain spectacle à Knoxville, Tennessee, après le bar où il devait se produire au prix des billets augmenté.

Anthony a gagné en notoriété le mois dernier après que sa chanson politiquement chargée « Rich Men North of Richmond » soit devenue virale.

« Je m’excuse pour le prix chez Cotton Eyed Joe », a écrit le musicien à son page Facebook officielle mardi. « Demandez à un de mes amis d’essayer de m’aider à réserver des concerts. Je lui ai dit que je ne voulais rien faire qui coûte plus de 40 $ le billet, idéalement pas plus de 25 $ l’unité. »

OLIVER ANTHONY DIT QU’IL A REFUSÉ DES OFFRES DE 8 MILLIONS DE DOLLARS DEPUIS QUE C’EST DEVENU VIRAL : « RIEN DE SPÉCIAL À PROPOS DE MOI »

« Ces spectacles sont censés être abordables. S’il vous plaît, ne payez pas 90 $ pour un billet. Je vais régler les détails avec lui et si nous devons reprogrammer cet événement ailleurs, nous le ferons », a écrit le chanteur.

« Il y a aussi les chevaux — ils facturent un supplément pour les rencontres VIP. Ceux-ci sont censés être gratuits. Je vais régler ce problème dès que possible. [Don’t] achetez des billets d’ici là », a-t-il ajouté dans la section commentaires.

Le lendemain, le natif de Virginie a fourni une mise à jour à ses abonnés sur les réseaux sociaux, répondant aux affirmations précédemment faites (puis apparemment supprimées) par l’établissement selon lesquelles Anthony facturait 120 000 $ pour se produire au bar, ce qui se reflétait dans le prix des billets.

« Cotton Eyed Joe prétend que nous facturons aux gens 120 000 $ par émission. Depuis, ils ont désactivé les commentaires, mais je voulais clarifier. Le maximum que j’ai jamais gagné sur une émission est de 35 000 $. Nous avons fait deux émissions en Caroline du Nord qui étaient entièrement gratuit, et organiser un autre spectacle gratuit le 23 septembre au Kentucky au profit d’une action contre le cancer », a expliqué Anthony.

« Mon responsable des réservations a géré tout cela au téléphone avec eux. Et je me rends compte qu’il y a deux côtés à chaque histoire. Mais j’ai personnellement parlé avec Cotton Eyed Joe au téléphone de la possibilité de ne pas facturer de supplément pour l’accueil. C’est pourquoi j’étais tellement Je suis énervé de les voir facturer 200 $ pour cela. J’avais l’impression qu’ils nous avaient poussés à jouer là-bas juste pour pouvoir gagner plus d’argent avec vous tous », a-t-il ajouté.

Cependant, le musicien a déclaré qu’il n’avait aucune rancune en écrivant au bar : « Je leur souhaite le meilleur ».

« En fin de compte, toute la faute est de moi. J’aurais dû être plus impliqué dans la réservation et j’aurais probablement dû envisager de faire appel à un consultant professionnel dans ce domaine. Il n’y a aucune raison pour que les billets aient été mis en vente avant la signature du contrat », » il expliqua.

« La bonne nouvelle est que nous avons déjà trouvé plusieurs autres options pour des lieux d’entrée à 25 $ à Knoxville pouvant accueillir plus de personnes, la même semaine que ce spectacle était prévu. Nous passerons encore du bon temps à Knoxville bientôt. »

Plus tard, Anthony a partagé qu’il avait réservé une représentation au Knoxville Convention Center le 29 septembre, deux jours après sa représentation initiale.

Un représentant d’Anthony n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.