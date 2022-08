Oliveira regarde déjà au-delà de Makhachev vers le combat de McGregor

Le Brésilien pourrait affronter le motormouth MMA à condition qu’il bat Islam Makhachev en octobre

L’ancien champion des poids légers de l’UFC, Charles Oliveira, a parlé de la possibilité d’un super combat contre Conor McGregor au Brésil tout en avertissant l’Irlandais impétueux de regarder ce qu’il dit à son sujet dans son pays natal.

Dépouillé de la ceinture de 155 livres pour avoir dépassé d’une demi-livre sur la balance avant de démolir Justin Gaethje à l’UFC 274, Oliveira a une chance de remettre la main sur le prix s’il peut dépasser 22-1 Islam Makhachev, qui a Khabib Nurmagomedov dans son coin.

Ce ne sera pas une tâche facile à l’UFC 280 à Abu Dhabi le 22 octobre, mais à condition qu’Oliveira puisse voir le Russe, une rencontre avec McGregor est probable et quelque chose auquel il serait plus que ouvert comme communiqué dans le passé et dans un entretien récent avec ESPN.

“Ce serait parfait” Oliveira a réaffirmé lorsqu’elle a été interrogée sur un affrontement avec l’ancien champion poids plume et poids léger McGregor sur le sol brésilien.

“C’est mon opinion depuis longtemps. Ce serait très bien de se battre contre Connor,” il ajouta.

Puis on lui a demandé si, en tant qu’homme religieux, il avait le sentiment que le combat avec McGregor allait avoir lieu et l’avait prévu, Oliveira a répondu : “Je le sais. C’est pourquoi j’ai accepté ce combat [against Makhachev].”

“C’est la seule raison pour laquelle tu as accepté ce combat, parce que tu vas croire qu’il mènera à Conor au Brésil ?” il a été posé au joueur de 32 ans, qui a précisé qu’il avait accepté la rencontre avec Makhachev parce que c’était ce qui lui était proposé, mais s’il était en tête du Daghestan, il est sûr que l’UFC “lui donnera quelque chose de mieux.”

Confirmant que les rumeurs selon lesquelles le combat de McGregor aurait lieu en janvier au Brésil si toutes les pièces se mettaient en place sont exactes, Oliveira a assuré qu’il pourrait rapidement se préparer à entrer dans l’octogone au tournant de 2023 après son rendez-vous d’octobre avec Makhachev.

“Je veux déjà qu’il soit décidé qui sera mon prochain adversaire en janvier”, a déclaré Oliveira.

En clin d’œil à la façon dont McGregor a offensé une nation lorsqu’il a parlé du pays et l’un de ses plus grands combattants de tous les temps à Jose Aldo avant de battre le natif de Rio en 13 secondes en décembre 2015 pour devenir champion poids plume, Oliveira a ri et a averti ‘Notorious’ qu’il devrait faire très attention à ce qu’il dit dans le plus grand pays d’Amérique du Sud lorsqu’on lui demande comment il le recevrait.

“Surtout quand ça m’implique. C’est moi [we’re talking about]”, dit Oliveira avec un sourire.

De bien meilleure humeur que lorsqu’il a récemment lancé une diatribe passionnée avertissant Makhatchev et Nurmagomedov que leur arrogance “tuer” et “noyer” eux, Oliveira n’est plus qu’à deux mois de la nuit de combat.

À condition que les choses se passent bien, une «soirée culotte rouge» contre McGregor a été prévue pour la Neo Quimica Arena et domicile de son équipe de football préférée à Sao Paulo, Corinthians, qui compte 49 000 parieurs le jour du match.