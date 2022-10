Oliveira “prête” si Khabib revient

Charles Oliveira a parlé d’un match potentiel avec l’ancien champion des poids légers

Le Brésilien Charles Oliveira s’est engagé à “choquer le monde” quand il affrontera son rival russe Islam Makhachev pour le titre vacant des poids légers à l’UFC 280 à Abu Dhabi plus tard ce mois-ci – et insiste sur le fait qu’il serait “prêt” pour Khabib Nurmagomedov si jamais l’icône du MMA revient sur sa décision de prendre sa retraite.

Oliveira propose de reprendre la couronne légère de l’UFC dont il a été dépouillé avant son dernier combat contre Justin Gaethje en mai pour avoir été lourd sur la balance.

Makhatchev du Daghestan se dresse sur son chemin, un homme souvent décrit comme le “protégé” de son coéquipier, ami et entraîneur Khabib.

Makhachev espère suivre les traces de son mentor, qui a pris sa retraite sans défaite en 2020 après avoir prolongé sa carrière sans tache à 29-0 avec une victoire sur Gaethje à Abu Dhabi.

Lire la suite Le challenger du titre UFC Makhachev “à son apogée”, prévient Khabib

Alors que le temps presse pour le match très attendu du 22 octobre, Brett Okamoto d’ESPN a demandé à Oliveira s’il considérait Makhachev – qui est invaincu lors de ses 10 dernières sorties dans l’Octogone – comme sa tâche la plus difficile à ce jour.

“Non,” vint la réponse sèche du Brésilien.

“C’est un protégé de Khabib, il porte ce poids sur ses épaules. Je n’ai pas choisi les combats, je me suis contenté d’eux, et c’est ce que nous allons faire. C’est une autre histoire” a ajouté Oliveira, via la traduction.

Lorsqu’on lui a demandé si le “présence” de Khabib dans le camp de Makhachev serait un facteur, le joueur de 32 ans était tout aussi dédaigneux – notant qu’il serait prêt à affronter Khabib lui-même, même si un retour de retraite pour “The Eagle” était peu probable.

“Le combat est contre l’islam, chaque fois que [Khabib’s] prêt à revenir, je serai toujours prêt, “ dit Oliveira

“Honnêtement, je ne pense pas qu’il va se battre à nouveau … il a pris sa retraite, il a fini, et je respecte cela.”

Lire la suite L’ex-champion brésilien désamorce les craintes de non-présentation de l’UFC 280

Oliveira entre dans la confrontation avec Makhachev sur une séquence de 11 combats sans défaite, qui comprend la capture du titre des poids légers en battant Michael Chandler en mai 2021.

«Do Bronx» a défendu la couronne avec une victoire palpitante sur Dustin Poirier en décembre, avant de perdre son titre sur la balance avant le concours avec Gaethje – un combat qu’il a quand même remporté par soumission au premier tour.

Interrogé sur ce qu’il ferait contre Makhatchev, Oliveira a été clair dans son message.

“Je vais encore choquer le monde” a promis le natif de Sau Paulo.

« Je vais faire ça au premier tour… Je vais montrer que mon parcours, le nombre de combats, ça viendra se montrer, en ce sens je vais choquer le monde.

LIRE LA SUITE: L’entraîneur de Khabib affirme que son protégé pourrait être un meilleur attaquant et élève qu’un grand de l’UFC

Oliveira et Makhachev se rencontrent lors de l’événement principal de l’UFC 280 sur “Fight Island”.

Ailleurs sur la carte, l’ancien champion russe des poids coq Petr Yan cherchera à se reconstruire vers un autre titre alors qu’il affrontera l’Américain coloré Sean O’Malley.

Le roi actuel des poids coq Aljamain Sterling – qui a devancé Yan lors de leur match revanche pour le titre en avril – défend sa ceinture contre l’ancien dirigeant de 135 livres TJ Dillashaw dans le co-événement principal.