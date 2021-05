Oliveira exceptionnelle apporte la lumière au Brésil dans les temps sombres après les récents échecs des stars masculines sur la scène mondiale de l’UFC

Juste au cas où vous n’auriez pas attrapé l’événement principal, cela s’est passé comme suit: au premier tour, « Do Bronx » a essayé et n’a pas réussi à imposer le jiu-jitsu expert à son ennemi, qui a bêtement montré le leader des soumissions de tous les temps de l’UFC. (14) son dos.

Chandler se leva le premier, tandis qu’Oliveira lui donnait une série de coups de pied dans le dos. Pourtant, dès qu’il a rejoint l’Américain debout avec deux minutes à perdre, il a été presque immédiatement envoyé en mode survie lorsque le gros frappeur Chandler a décroché une série de lourds gauchers et droits.

Revenant à la toile avec le combat sur le point d’être appelé en faveur de Chandler, Oliveira a utilisé un mouvement de tête lisse dont Canelo Alvarez serait fier d’échapper d’une manière ou d’une autre à d’autres coups de marteau qui auraient couronné l’ancien roi Bellator, premier propriétaire du bracelet léger depuis la retraite. Khabib Nurmagomedov.

Regroupant sur son tabouret après 100 bonnes secondes à s’accrocher à la vie, ceux d’entre nous qui regardaient à la maison n’étaient pas au courant de ce que le coin d’Oliveira lui disait alors que les commentateurs salivaient après les rediffusions de ce qu’ils venaient de voir.

La prochaine fois que nous l’avons vu, Oliveira marmonnait quelque chose pour lui-même et levait les yeux vers les chevrons de la foule rugissante de 16 000 places au Toyota Center, donnant aux deux combattants une ovation debout.

Quelques secondes après le deuxième tour, cependant, il a feint une paire de gauches droites – dont l’une semblait en partie se connecter – puis a profité d’une ouverture créée par un coup droit raté pour laisser tomber Chandler avec un crochet gauche doux.

Utilisant également le Muay Thai avec un genou à la tête, Oliveira n’a eu besoin que de 19 secondes au total pour terminer le travail, alors que Chandler traversait l’octogone, puis rencontrait un autre crochet et une série de finisseurs avant que l’arbitre ne termine la soirée.

Surpassant le record de Donald Cerrone pour la plupart des finitions (17), Oliveira a également battu Michael Bisping pour le dernier vainqueur du championnat UFC en devenant le dirigeant de la division 155 lbs lors de son 28e combat.

Il a également prolongé son règne pour le plus grand nombre de bonus Performance of the Night (11), et a son avant-dernière victime Tony Ferguson, une victoire sur qui lui a valu le titre, à remercier pour l’avoir fait passer de 50000 $ à 75000 $ lorsqu’il est exigeant. l’augmentation de Dana White dans une conférence de presse grossière menant à la nuit de combat.

Passant à White après avoir scellé la victoire, Oliveira a déclaré au grand patron devant le monde quelques instants plus tard: « Hé, Dana. Crois en moi. J’ai fait ce que personne ne pensait que je ferais. J’ai fait le contraire. »

« Vous m’avez amené un monstre de Bellator et je vous ai dit que j’allais l’assommer et je l’ai assommé. »

« Je prouve à tout le monde, je suis le lion des lions. »

« Merci Brésil! Cette ceinture est pour nous tous » 🇧🇷@CharlesDoBronxs revendique le trône de LW à # UFC262. pic.twitter.com/Mv2SCPbYvd – UFC (@ufc) 16 mai 2021

Comme c’est toujours le cas lorsqu’un combattant du plus grand pays d’Amérique du Sud gagne sur une telle scène, une bonne partie des paroles d’Oliveira étaient des adresses passionnées à ses 212 millions de compatriotes et de femmes au pays.

« Favela, nous avons encore gagné! » Proclama Oliveira.

«Vous pouvez pleurer, mais vous pleurez de joie qui est la nôtre! Il peut pleuvoir des pierres, frère, parce que quand les pierres sont rejetées, frère, elles vont toutes tomber.

C’est absolument fou à quel point les choses changent rapidement @ufc@MikeChandlerMMA était en croisière et: 19 secondes plus tard @CharlesDoBronxs est le champion !!! Quel combat! Félicitations au nouveau roi. 🇧🇷 Vous avez un autre champion !!! # ufc262 – Daniel Cormier (@dc_mma) 16 mai 2021

Naturellement, la victoire a été bien accueillie chez eux par les compatriotes d’Oliveira et est l’ascenseur dont le pays a besoin dans l’un des moments les plus difficiles de son histoire troublée.



Enfermé dans une crise sociale, politique et économique depuis que la poussière s’est déposée sur la Coupe du monde catastrophique à domicile en 2014, il y a eu peu de raisons de sourire dans un pays où les habitants étaient auparavant connus pour leur générosité et montrant leurs blancs nacrés à tout moment. occasion.

Le pays est polarisé par la bataille entre la gauche et la droite, et s’il a toujours fallu regarder par-dessus son épaule en marchant dans la rue, la criminalité endémique se déroule à des niveaux insondables tandis que l’inégalité généralisée est aggravée par les complications provoquées par la pandémie de coronavirus.

Grâce à l’embarras du président Jair Bolsonaro, seuls les États-Unis avec plus de 50% de personnes en plus ont lutté pire que le Brésil contre le coronavirus, qui jusqu’à présent a tué 430 000 personnes dans ce pays de la taille d’un continent.

VIDÉO: Le président brésilien Jair Bolsonaro mène un rassemblement moto massif dans la capitale Brasilia dans une nouvelle mobilisation de ses partisans pour soutenir son gouvernement, sous pression pour sa gestion de la pandémie de coronavirus, qui a fait près de 420000 morts pic.twitter.com/w9O05VBGAV – Agence de presse AFP (@AFP) 10 mai 2021

De peur de rejeter le succès de la championne Amanda Nunes, bien sûr, qui est sans aucun doute la plus grande combattante du MMA.

Pourtant, sans ses exploits, le Brésil aurait eu peu à crier depuis la disparition d’Anderson Silva en 2013 et Jose Aldo détrôné par Conor McGregor en 2015, dans un sport où il a toujours été la force la plus dominante aux côtés des Américains.

Les pertes que ce duo a subies, avec Silva battu par Chris Weidman, étaient symboliques des luttes du Brésil sur la grande scène qui se sont également reportées à sa fierté et à sa joie, l’équipe nationale de football risquant sérieusement d’avoir son statut d’équipe la plus titrée du monde. Coupe avec cinq victoires déchirées grâce à des échecs en 2014 et 2015.

Trop arrogant ou trop émotif. Ou un mélange des deux.

La carrière de Jose Aldo s’est transformée en un combat: 25-1 avant JC (avant Connor) 3-6 AD Connor McGregor l’a baptisé et un Aldo différent a parcouru la terre depuispic.twitter.com/KLEn7pA8yu – Warren Sharp (@SharpFootball) 12 juillet 2020

Alors qu’Anderson Silva a nargué de manière déconcertante son jeune ennemi au-delà de la raison et a été assommé, nous pouvons également lancer le défi mou de Paulo Costa à la couronne des poids moyens d’Israël Adesanya dans la catégorie arrogante.

Évidemment, dépensant plus de temps pour parler de trash que pour perfectionner sa tactique, Costa a été puni pour avoir montré un manque de respect à la Nouvelle-Zélande-Nigéria en laissant tomber ses mains et a été à juste titre licencié puis secoué.

Plus tard, blâmant son humble démonstration de boire du vin pour s’endormir, il a été ridiculisé non seulement par la communauté MMA et par des experts tels que Daniel Cormier pour ses affirmations, mais aussi par ses compatriotes brésiliens.

Beaucoup plus réservé, Aldo a permis à McGregor de pénétrer dans sa tête avec une série d’insultes au cours des mois qui ont précédé leur rencontre finale, et est entré en courant pour se faire assommer, tout comme Fabricio Werdum à l’UFC 198.

Incapable de garder la passion de jouer devant 45000 à Curitiba sous contrôle, lors de l’événement le plus fréquenté de l’histoire de l’UFC brésilien, « Vai Cavalo » a suivi la voie de la Selecao en demi-finale de la Coupe du monde 7-1 en étant démantelé par un adversaire plus froid et calculateur comme l’Allemagne – cette fois sous la forme de Stipe Miocic.

Clairement dérangé face à son ancien partenaire d’entraînement, Gilbert Burns a été le dernier Brésilien à ne pas avoir le goût de la gloire lorsque Kamaru Usman l’a mutilé en février et les coups de poing de TKO ont arrêté leur affrontement au troisième tour, le faisant sangloter après.

Kamaru Usman est un monstre absolu. Le cauchemar nigérian montrant son amour à Burns #La Saint-Valentin pour conserver son titre. # UFC258 🇳🇬🇳🇬💪🏽pic.twitter.com/L57x7Cno0E – E (@iamOkon) 14 février 2021

Comme Nunes, Deiveson Figueiredo a offert une lueur d’espoir en devenant le champion des poids mouches l’année dernière. Mais il y avait quelque chose de bien plus symbolique dans le triomphe d’Oliveira.

Ayant son cœur remis en question tout au long de sa carrière, par Chandler à l’approche et même par l’équipe d’experts de l’UFC en essayant de le tenir à distance, Oliveira a démontré quelque chose qui manquait récemment à l’esprit national en se soulevant de la toile et en mettant sous tension à travers.

L’habileté et la flambée sont attendues de tous les Brésiliens, qu’ils balancent une paire de gants ou une balle à leurs pieds.

Mais Oliveira a montré que l’esprit du jour jamais imbibé de tissu jaune et vert.

Que dire? Le travail acharné a porté ses fruits. Un rêve est devenu réalité. Maintenant, je suis champion des poids légers de l’UFC. Merci à mes fans pour tout leur soutien. Vous êtes spécial. O que dizer? Meu esforço valeu a pena. O sonho se tornou realidade, me tornei campeão leve do UFC. Fãs, obrigado pelo apoio. #AFavelaVenceu – Charles Oliveira (@CharlesDoBronxs) 16 mai 2021

« Michael a dit que je ne pouvais pas supporter la pression, et il a frappé, frappé, frappé, » Oliveira a également déclaré après le combat. « Et je suis toujours là. »

Bien que les 17 derniers champions du Brésil avant lui aient pour la plupart des débuts modestes, peu d’entre eux ont renforcé leurs racines de favela plus que lui.

Originaire de Guaruja, une ville balnéaire à une heure de route de la capitale de l’État, devenue de plus en plus dangereuse ces dernières années pour les raisons énumérées ci-dessus, Oliveira donne de l’espoir à ceux qui grandissent dans des conditions difficiles.

Ceux de Paraisopolis, la deuxième plus grande favela de la plus grande métropole de l’hémisphère sud, São Paulo, qui compte 100 000 habitants, qui se trouve à quelques pas de l’Avenida Giovanni Gronchi depuis la salle de sport de renommée mondiale Chute Boxe, seront particulièrement inspirés.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par CHUTE ★ BOXE (@chuteboxeoficial)

Fuyant un quartier contrôlé par un gang où il y a à peine quinze jours des armes et 50 kg d’explosifs capables de faire exploser la communauté ont été trouvés dans un immeuble, les jeunes peuvent se promener devant l’établissement géré par Diego Lima et aspirer à une existence au-delà des raids de police et du harcèlement. , la discrimination et les emplois au salaire minimum mal rémunérés.

Comme Oliveira l’a dit lui-même en tenant le bracelet en or nouvellement acquis en l’air: « Regardez ça ici. Je suis brésilien mais cette ceinture est pour nous tous. J’ai dit que j’étais un garçon parmi les lions. «

« [But] Je suis un habitant des bidonvilles qui a gagné dans la vie. N’abandonne jamais tes rêves. Si vous avez la foi, cela arrivera. «

Par Tom Sanderson

Les déclarations, opinions et opinions exprimées dans cette colonne sont uniquement celles de l’auteur et ne représentent pas nécessairement celles de RT.