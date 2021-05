Oliveira, championne de l’UFC nouvellement couronnée, reçoit l’accueil du héros par la communauté des favelas du Brésil après une superbe victoire au titre

La victoire courageuse de « Do Bronx » a touché une corde sensible avec les Brésiliens sous le choc d’une crise sociale, politique et économique dans leur pays, qui est également deuxième derrière les États-Unis pour le nombre de décès causés par le coronavirus sur 436000.

Proche d’être éliminé par l’adversaire Michael Chandler à l’UFC 262 le week-end dernier, Oliveira a fait un retour fougueux en ne prenant que 19 secondes du deuxième tour pour terminer l’ancien roi du Bellator.

À son tour, il est devenu le dernier vainqueur du championnat UFC de l’histoire en étant nommé dirigeant de la division 155 lbs lors de son 28e combat, et a également surpassé Donald Cerrone pour le plus de finitions (17) tout en prolongeant son propre record de bonus Performance of the Night ( 11).

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par RT Sport (@rtsportnews)

De retour dans son pays natal dimanche, Oliveira a été rencontré à Sao Paulo par sa fille de quatre ans Tayla et Gavioes da Fiel (The Eagles of Faith) ultras de l’un des plus grands clubs de football de la ville, Corinthians, dans un hôtel près de Guarulhos. Aéroport hier.

Hissé sur les épaules d’un supporter, Oliveira a provoqué les rivaux les plus amers de son équipe en déclarant « J’ai un championnat du monde, pas Palmeiras, » alors que les tambours battent aux chants forts de « Le champion est arrivé ».

Il s’agit d’une référence au fait que les Corinthiens ont remporté deux titres de Coupe du monde des clubs remportés en 2000 à domicile et en 2012 contre Chelsea au Japon par rapport à aucun de Palmeiras.

Et ce dernier ayant récemment échoué en demi-finale du tournoi face aux Tigres du Mexique, ratant donc le Bayern Munich pour avoir une chance de remporter le trophée, la phrase populaire de liquidation « Palmeiras nao tem Mundial » (« Palmeiras n’a pas de championnat du monde ») est plus populaire que jamais auprès des fans des Corinthians – qui ont également vu Oliveira partir à Houston dans le même centre de voyage international.

Le retour de Charles Oliveira à Guarujá, au Brésil aujourd’hui en tant que champion de l’UFC, était tout simplement incroyable (via @diegolimacb)pic.twitter.com/8Uvtau2XFz – Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) 17 mai 2021

Après cette brève rencontre, Oliveira s’est dirigé à une heure de la plus grande ville de l’hémisphère sud vers la côte et sa petite ville natale de plage de Guaruja.

Dans la communauté de favela de Vicente de Carvalho qui l’a élevé, il a défilé sur un camion de pompiers avec son nouveau bracelet en or et un drapeau du Brésil.

Les moteurs de moto tournaient, les klaxons retentissaient et une foule immense chantait « E campeao » (« Il est le champion ») alors que les feux d’artifice ont été lancés.

Oliveira a ensuite dirigé une interprétation mimée de la chanson funk brésilienne populaire « Menino Vagabundo – Vitoria Chegou, Deus Abencoou « (Tramp Boy – La victoire est arrivée, Dieu béni [Me]) hurlant d’un système de son fort.

Il raconte l’histoire d’un jeune homme de la favela qui a perdu son emploi, a abandonné ses études et a été expulsé de chez lui dans une vie de crime et de culture de gang avant de changer sa vie.

Naturellement, son histoire de retour résonne avec Oliveira et les humbles débuts du champion, en plus des huit défaites qu’il a subies avant de décrocher la couronne.

Dans le clip, on peut le voir chanter son refrain « Victory came » avec une verve chaleureuse et une passion.

Croyez en vous, les troubles font partie de nos vies. Les surmonter vous rend plus fort. Dieu nous benisse.#AFavelaVenceu Acredite em você! Altos e baixos fazem parte das nossas vidas. Moments superbes ruims te deixa mais forte. Deus nos abençoe.#UFChttps://t.co/LAY364em25 – Charles Oliveira (@CharlesDoBronxs) 17 mai 2021

En se dirigeant vers le sol, Oliveira quitta le véhicule et traversa son peuple une fois de plus sur les épaules de quelqu’un.

S’arrêtant pour embrasser un homme présumé être un ami proche, la fête s’est poursuivie alors que de plus en plus de membres de la communauté venaient donner sa fierté et sa joie de coups de poing et de poignée de main.

Alors que les fans et les experts du monde entier spéculent à qui Oliveria devra faire face lors de sa première défense de titre, la conclusion la plus évidente à tirer est que quiconque remportera une trilogie décisive entre Conor McGregor et Dustin Poirier le 10 juillet à l’UFC 264 aura une chance de se battre pour tous les marbres plus tard dans l’année.

Ariel Helwani pense que le prochain adversaire de Charles Oliveira sera le vainqueur de l’événement principal de l’UFC 264. @arielhelwani) pic.twitter.com/UMJQAtj6BJ – ESPN MMA (@espnmma) 17 mai 2021

« Félicitations à Olivera [sic] en devenant le 11e champion poids léger de l’UFC, demandez-vous qui 12 est … « a tweeté McGregor à la suite du spectacle de samedi.

Interrogé sur la possibilité d’affronter l’Irlandais, Oliveira a confirmé « Ce serait fantastique » lors de sa conférence de presse d’après-combat.

« Conor, puisque tu es si dur, tout d’abord, tu as battu Dustin et ensuite tu viens au Brésil et je vais te mettre sur un **. »

« [McGregor] est juste un de ces gars qui parle beaucoup, il doit d’abord battre Dustin, « il a insisté.

McGregor a également exprimé sa préférence pour se battre dans la nation sud-américaine obsédée par le MMA dans le passé, rayonnant après une carte UFC Fight Night 144 2019 à Fortaleza: « Quelle atmosphère incroyable à l’UFC Brésil ce soir. »

Quelle atmosphère incroyable à l’UFC Brésil ce soir, j’adorerais y concourir pour tous les fans brésiliens passionnés à un moment donné de ma carrière, j’étais si près d’obtenir un combat à Rio l’année dernière. C’était essentiellement une affaire conclue.Peut-être la prochaine fois.Ui Vai Morrer !!!! Je suis encore là. – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 3 février 2019

« J’adorerais y concourir pour tous les fans brésiliens passionnés à un moment donné de ma carrière », il continua.

« J’étais si près de décrocher un combat à Rio l’année dernière. C’était essentiellement une affaire conclue. Peut-être la prochaine fois. »

« Ui Vai Morrer !!!!, [‘He’s going to die’] » McGregor a ajouté, peut-être en référence aux menaces qu’il a reçues lors de la préparation de son affrontement avec Jose Aldo en 2015.

« Je suis encore là, » il a signé.

Facilement capable de dépasser les 44000 spectateurs obtenus par la carte UFC 198 à Curitiba, lorsque Stipe Miocic a éliminé Fabricio Werdum pour la ceinture des poids lourds, une réunion avec Oliveira à l’Arena Corinthians de Sao Paulo pourrait faire d’énormes nombres à la porte et sur le paiement- par vue vers la fin de 2021 en été brésilien.