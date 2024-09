Olive Garden conclut un accord avec Uber pour livrer ses plats

New York

CNN

—



Autrefois réticent à proposer la livraison pour les restaurants décontractés, Olive Garden fait marche arrière et utilisera Uber pour livrer des gressins et des pâtes.

Darden Restaurants, la société mère de la chaîne, a annoncé jeudi un « partenariat de livraison exclusif sur plusieurs années » avec Uber qui débutera plus tard cette année dans un nombre limité d’établissements Olive Garden et s’étendra probablement à l’échelle nationale à ses plus de 900 établissements en mai prochain si le projet pilote est un succès.

Olive Garden propose déjà la livraison via son site Web et son application pour les commandes de restauration d’un montant minimum de 100 $, livrées par les employés du restaurant. À l’avenir, la chaîne sous-traitera la livraison aux chauffeurs Uber Eats. Cependant, le restaurant ne sera toujours pas disponible sur l’application Uber Eats et la nourriture ne pourra être commandée que sur le site Web et l’application d’Olive Garden.

« Les clients nous demandent des options de livraison à domicile et ils continuent de montrer qu’ils sont prêts à payer pour cette commodité », a déclaré Rick Cardenas, PDG de Darden, dans un communiqué de presse. Il a ajouté qu’Uber était un « choix évident » pour un partenariat car il fournit à la chaîne des données et des informations sur les clients qui ne nuisent pas à ses « avantages concurrentiels et à son modèle opérationnel simple ».

Darden a déjà évité des services comme Uber et DoorDash, affirmant que le partage des revenus avec des services tiers érode la rentabilité de l’entreprise et que la nourriture n’est pas livrée selon ses normes. Même au plus fort de la pandémie, Olive Garden n’a pas utilisé ces services, même si ceux-ci ont profité à ses concurrents.

Les actions de Darden (DRI) ont bondi de 9 % à la mi-journée. Le partenariat a probablement atténué une partie de la douleur d’un trimestre décevant pour Olive Garden, qui a signalé une baisse de 2,9 % des ventes à magasins comparables pour le trimestre.

Depuis le début de la pandémie, les chaînes de restauration ont augmenté leurs prix de manière spectaculaire, en partie à cause de l’augmentation des coûts et en partie parce que les clients ne semblaient pas gênés de dépenser plus. Mais récemment, les clients ont commencé à réagir et les restaurants ont commencé à offrir des réductions temporaires sur ces menus à prix plus élevés.

Olive Garden n’offre pas beaucoup de réductions, contrairement à ses concurrents. Au lieu de cela, sa stratégie a consisté à retarder autant que possible les augmentations de prix et à relancer des promotions comme sa populaire offre de pâtes sans fin plus tôt cette année pour améliorer les résultats de la chaîne.

Darden a réitéré ses perspectives pour l’ensemble de l’année et a déclaré que les ventes de ses marques, qui comprennent également Yard House, Ruth’s Chris et Longhorn Steakhouse, se sont améliorées ces dernières semaines.