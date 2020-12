Pas de corps, pas de crime – juste des gressins. Olive Garden est ravi de faire partie du Swiftverse.

Le 11 décembre, Taylor Swift a sorti son neuvième album studio toujours, et avec elle, sa toute première collaboration avec des amis et des compagnons de tournée Alana, Este et Danielle Haim. Le morceau, un air de meurtre tordu appelé « pas de corps, pas de crime », nomme Este comme une femme assassinée par son mari, que le personnage de Taylor décolle ensuite dans un acte de vengeance. Cependant, ce n’est pas seulement Este que Taylor nomme dans la chanson: le restaurant de la chaîne italienne Olive Garden est également salué, comme l’endroit où Este est censée se trouver le mardi soir.

« Este n’était pas là mardi soir à Olive Gardеn », chante Swift sur la piste. « À son travail ou ailleurs. »

Après avoir entendu la vérification du nom, les fans se sont rendus sur les réseaux sociaux pour interroger la chaîne alimentaire sur l’honneur. « COMMENT NOUS SOMMES MISS SWIFY JUST NAME LORSQUE VOUS », un fan tweeté au restaurant.

Le compte Twitter officiel d’Olive Garden a répondu avec un iconique La revanche d’une blonde citation: « Quoi, comme si c’était dur? »

En réponse à l’excitation d’un autre fan, le restaurant tweeté, « Nous écoutons, (pour la piste 6) en replay – mangeant nos sentiments dans des gressins. »

Lorsqu’on lui a demandé quel était leur favori toujours la piste était, ils a déclaré l’évidence avec un emoji clignotant: « Vous connaissez déjà la réponse à cette question. »