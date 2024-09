Joyeux anniversaire, frère

Une avancée majeure a eu lieu dimanche dans la relation brisée entre les frères royaux en guerre, le prince Harry et le prince William, alors que Kate Middleton et William se sont rendus sur les réseaux sociaux pour souhaiter au prince exilé un joyeux 40e anniversaire.

Ce geste dramatique alimentera l’espoir que les frères puissent encore se réconcilier après que le roi Charles ait également souhaité publiquement un joyeux anniversaire à Harry dimanche matin, dans ce que les amis du roi ont déclaré au Daily Beast être un « rameau d’olivier important ».

Le message de Kate et William disait simplement : « Nous souhaitons un joyeux 40e anniversaire au duc de Sussex ! »

Le message, publié sur les réseaux sociaux du palais de Kensington, republiait également un message envoyé plus tôt par le roi qui contenait un texte légèrement différent, disant : « Je souhaite au duc de Sussex un très joyeux 40e anniversaire aujourd’hui ! »

Un ami du roi a déclaré au Daily Beast qu’ils s’attendaient à ce que Harry et Charles parlent au téléphone plus tard dans la journée.

L’ami a déclaré : « Je suis sûr qu’un appel sera programmé. Ils se sont parlé le jour de l’anniversaire de Charles. Ce message est un rameau d’olivier important de la part du roi, et la balle est désormais dans le camp d’Harry. »

Les relations entre Harry et le roi ont été tendues ces derniers mois, des sources proches d’Harry déclarant au Daily Beast que le roi avait cessé de répondre aux appels téléphoniques d’Harry au cours de l’été.

Le roi serait profondément irrité par l’action en justice en cours d’Harry contre le gouvernement britannique cherchant à obtenir une sécurité automatique pour lui et sa famille lorsqu’ils se trouvent au Royaume-Uni. Il aurait évité de parler ou de rencontrer Harry par crainte que son fils puisse essayer de faire pression sur lui pour qu’il intervienne dans cette affaire, ce qui pourrait déclencher des problèmes constitutionnels.

Cependant, les relations avec le roi semblent plus amicales que celles avec William. Le fossé entre les frères a été illustré de manière spectaculaire par le fait qu’ils se trouvaient dans la même église le mois dernier pour les funérailles de leur oncle, mais ne se sont pas adressé la parole.

Mais il y eut un soulagement général à Buckingham Palace lorsque l’éditeur d’Harry annonça que l’édition de poche de De rechangeson mémoire à succès, n’inclurait aucun nouveau matériel.

Cette percée intervient alors qu’un sondage britannique montre une forte augmentation du soutien au retour du prince Harry aux fonctions royales – un tiers des Britanniques seraient favorables au retour du prince Harry, selon un sondage réalisé pour le Courrier du dimanche a révélé.

Le « meilleur ami » de Harry le solitaire est son agent de sécurité

Le fait que le prince Harry, autrefois un jeune homme sociable et entouré d’un large cercle d’amis, ait désormais un petit nombre d’intimes n’est pas contesté, même par ses proches. En effet, les histoires qui ont circulé cette semaine sur son intention de partir en randonnée pour son anniversaire semblent toutes mettre en évidence la nature restreinte et soudée de la bande qui l’accompagnera.

Cependant, beaucoup seront choqués d’apprendre que l’un de ces amis proches est son ancien garde de sécurité de la police britannique, David Langdown, connu sous le nom de « Langers », qui travaille désormais pour Harry en tant que pigiste. Langdown, qui a gardé Harry pendant plus d’une décennie, était avec le prince lors de son voyage à Las Vegas où il a dû être photographié nu lors d’une fête dans sa suite.

Le Soleil Selon une source, Langdown est devenu le meilleur ami d’Harry : « Le garde est un Anglais qui a déménagé à Montecito avec sa famille. Lui et Harry sont très proches, très soudés. Ils sont aussi complices que larrons en foire. »

La source a également affirmé que le « cercle d’amis d’Harry a été organisé par Meghan (Markle, sa femme). Sa vie sociale semble être de plus en plus guidée et construite par elle ».

Harry n’admettra « jamais » que quelque chose est de sa faute

Oui, c’est le 40ème anniversaire du prince Harryème anniversaire aujourd’hui, et le question qui se pose dans le Mail est une question familière et récurrente : pourra-t-il un jour se réconcilier avec sa famille, après tous les scandales et les controverses du passé ?

Bien que les messages de William et du roi sur les réseaux sociaux aujourd’hui soient un bon début, quelqu’un qui connaît Harry depuis qu’il est jeune dit à la Mail le prince n’a jamais été du genre à s’excuser, ni même à admettre qu’il avait eu tort.

« Peut-être qu’il ressentira un peu de tristesse face à la tournure que prendront les événements, mais il n’admettra jamais que tout cela est de sa faute. »

« Avoir 40 ans peut l’inciter à réfléchir sur sa vie mais, étonnamment, ils pensent qu’Harry reste blessé et en colère parce que personne ne le supplie de revenir dans le giron royal – et c’est une nouvelle impasse à tout rapprochement dans un avenir proche », écrit la correspondante royale Rebecca English.

Des sources du palais affirment que la « situation du Sussex » n’a pas été bien gérée par les pouvoirs en place, même si Harry et Meghan ont rendu la situation « extrêmement difficile », voyant une conspiration à chaque tournant.

Quitter la Grande-Bretagne semblait être la bonne décision à prendre. « Il n’était pas heureux, il ne pouvait pas le cacher et il avait besoin de faire une pause. C’était une atmosphère horrible et toxique », a déclaré une source au Daily Mail. Mail.

« Cependant, c’est la façon dont Harry a coupé les ponts, sa détermination à se venger presque bibliquement de sa famille, sa détermination à tout dévoiler à tout prix, qui a véritablement rompu les liens avec ceux – à la fois sa famille et ses amis – qui l’aimaient et le chérissaient autrefois », écrit English.

Selon certaines informations, le prince William était toujours disposé à parler à Harry après l’interview d’Harry et Meghan avec Oprah Winfrey, mais les attaques continues, et en particulier ses mémoires Spare, ont torpillé tout espoir de réconciliation.

« La relation [between the brothers] « C’est inexistant », a déclaré une source. « William se sent trahi et a d’autres priorités. »

Un partisan de Harry a déclaré que la relation entre les frères était « compliquée », ajoutant : « J’aimerais toujours penser qu’ils pourraient parler, un jour. Mais il y a un long chemin à parcourir et nous n’en sommes certainement pas plus près aujourd’hui. »

Selon certaines sources, Harry souhaiterait se réconcilier avec le roi Charles, notamment en raison du diagnostic de cancer et du traitement dont souffre ce dernier. Cependant, lorsque les détails de l’appel téléphonique d’Harry à son père pour marquer les 75 ans de Charlesème Les dates d’anniversaire ont été divulguées, ce qui a une fois de plus porté préjudice aux relations royales.

À en juger par le message chaleureux du roi aujourd’hui, il semble qu’il donne une nouvelle chance à Harry.

Il ne fait aucun doute, cependant, que le conflit entre les deux a été exacerbé par le fait qu’Harry croit que Charles a le « pouvoir d’annuler la décision du RAVEC (le Comité exécutif pour la protection de la royauté et des personnalités publiques) de le priver de sa protection », lors de ses voyages au Royaume-Uni (Charles est catégorique : il ne le fera pas). Il y a aussi la relation d’Harry avec la reine Camilla, dont il a tristement dit qu’elle avait laissé « des corps dans la rue » lors de son ascension au sein de la famille royale.

Pour l’instant, ont indiqué des sources au journal, les appels et les lettres d’Harry à son père restent sans réponse.

Pourtant, comme le montrent les différents messages sur les réseaux sociaux aujourd’hui, l’espoir renaît toujours. « Le Royaume-Uni est sa maison, c’est là qu’il a grandi, c’est là que se trouvent sa famille, ses amis et une grande partie de ses centres d’intérêt », a déclaré au journal quelqu’un qui connaît bien Harry. « J’ai le sentiment qu’il y a un désir de rapprochement. Il est clair que cela prendra du temps et de la patience. Disons simplement qu’il y a un espoir qu’il y ait des conversations plus positives à l’avenir. »

Les têtes des héritiers

Le prince William a effectué un atterrissage surprise à l’aéroport d’Oxford vendredi, pour l’ouverture officielle du nouveau siège d’Airbus Helicopters. Il a effectué cette visite en soutien à Ambulance aérienne de Londresl’association caritative dont il est le mécène. Il a été aperçu en train d’inspecter un nouvel Airbus H135, dont l’association prendra bientôt livraison, Le Daily Telegraph signalé.

William a piloté une version de l’appareil lorsqu’il travaillait pour East Anglian Air Ambulance de 2015 à 2017.

Plus tôt dans la semaine, comme l’a rapporté le Daily Beast, le fils aîné de William, le prince George, a suivi sa première leçon de pilotage sur un aérodrome près de la maison de ses grands-parents Middleton. « Il a adoré. C’est le bon moment pour commencer », a déclaré un témoin.

L’amour d’un chiot

Le frère de Kate, James Middleton, avait une chienne, Ella, dont l’amour, dit-il dans ses nouveaux mémoires, l’a empêché de se suicider. Dans ses mémoires, il évoque également certaines interactions avec le prince William. Dans un extrait publié aujourd’hui dans le Courrier quotidienIl dit avoir mis William « à l’épreuve » lors de notre première rencontre, en lui demandant : « Est-ce qu’il méritait ma sœur ? Il devait gagner ma confiance. »

Ce qui a finalement réuni les garçons semble être – vous l’avez deviné – le chien. James dit que William était « amoureux » d’Ella et ajoute qu’elle lui a donné une bonne excuse pour éviter les séances de jeu de cartes de Middleton.

« William tressaillait devant notre détermination impitoyable à gagner à tout prix. Il était ravi d’être le premier à sortir et, lorsqu’il n’était plus obligé de participer, il s’éclipsait pour câliner Ella. Mieux encore, il s’absentait complètement du jeu. « James, Ella a-t-elle besoin d’une promenade ? » demandait-il avant même que nous ayons commencé à distribuer les cartes. Mes sœurs et moi échangions un regard entendu : William, malgré toute la rigueur compétitive de sa formation militaire, était heureux d’être un perdant aux cartes. »

Cette semaine dans l’histoire royale

Il y a deux ans, le Royaume-Uni était en pleine période de deuil officiel pour la défunte reine Elizabeth. Elle a été enterrée à Windsor le 19 septembre, 11 jours après sa mort. Les funérailles devaient avoir lieu dix jours après sa mort, mais un jour supplémentaire a été ajouté à l’opération London Bridge pour permettre une cérémonie supplémentaire en Écosse, où la reine est décédée.

Questions sans réponse

Les chaleureux messages d’anniversaire adressés à Harry par Charles, William et Kate signifient-ils que la grande réconciliation royale a lieu ?