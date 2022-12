Oli McBurnie: un fan de Nottingham Forest affirme que l’attaquant de Sheffield United l’a attaqué après une “plaisanterie” au bord du terrain | Nouvelles du football

Un fan de Nottingham Forest qui aurait été piétiné par le joueur de Sheffield United Oli McBurnie a affirmé qu’il avait été choisi et attaqué après avoir dit à la star: “Tu es **** au football, je suis meilleur que toi.”

George Brinkley a déclaré à Nottingham Magistrates ‘Court qu’il craignait vraiment pour sa vie après avoir été pris dans une prise de tête par le coéquipier de McBurnie, Rhian Brewster, lors d’une invasion de terrain après la demi-finale des barrages du championnat de la saison dernière au City Ground.

Les procureurs affirment que l’international écossais McBurnie, qui portait une botte de protection en raison d’une blessure, a subi “une perte de sang-froid et de contrôle” alors que M. Brinkley, 27 ans, célébrait la victoire de Forest aux tirs au but le 17 mai.

McBurnie, 26 ans, de Knaresborough, North Yorkshire, qui a marqué neuf buts en 18 matchs cette saison, nie une seule accusation d’agression en battant, affirmant qu’il a perdu l’équilibre après avoir aidé un coéquipier.

Après que des images sur les réseaux sociaux prétendaient montrer que l’agression avait été jouée devant le tribunal, M. Brinkley a déclaré qu’il avait envahi le terrain depuis le stand Peter Taylor à cause de “l’adrénaline” de Forest atteignant une finale à Wembley.

Donnant son récit à un juge de district via un lien vidéo vers une salle des témoins, M. Brinkley a déclaré qu’il était assis près de la pirogue, dans la deuxième rangée de la tribune, pour le match.

Il a déclaré au tribunal: “A la mi-temps, j’ai parlé à quelques joueurs (de United).

“J’ai dit ‘Oli McBurnie tu es **** au football, je suis meilleur que toi et je ne suis pas un pro’.”

M. Brinkley a déclaré que l’ancien joueur de Swansea City et de Barnsley, McBurnie, avait entendu le commentaire, ajoutant: “Il m’a répondu en riant et a dit” Vous ressemblez à ce que vous êtes “.

“J’ai dit” Profitez du championnat la saison prochaine “. J’avais le sourire aux lèvres. J’espère que parce que je plaisantais, cela s’est passé de cette façon.

“C’est juste un peu de plaisanterie, n’est-ce pas ?”

Interrogé par le procureur Simon Jones sur la réaction de McBurnie, M. Brinkley a déclaré: “Il avait un sourire sur le visage – assez condescendant … me regardant de haut.”

Décrivant ce qu’il prétend être arrivé quelques instants après la victoire 3-2 de Forest aux tirs au but, M. Brinkley a déclaré au tribunal: “J’ai célébré avec les deux personnes directement derrière moi. J’ai sauté par-dessus les panneaux publicitaires – j’avais tellement d’adrénaline qui me traversait. “

Après s’être joint à d’autres fans pour étreindre le défenseur de Forest Steve Cook, M. Brinkley a déclaré avoir vu que l’attaquant de United Billy Sharp saignait du nez.

“Ma réaction immédiate a été un choc”, a ajouté le supporter. “Je ne savais pas comment c’était arrivé.”

Invité à dire au juge de district ce qui s’est passé ensuite, M. Brinkley a déclaré: “J’ai eu la tête clouée au sol. J’ai été allongé sur le dos.

“Oli McBurnie m’a piétiné une fois, m’a piétiné deux fois, puis est allé me ​​piétiner une troisième fois, mais s’est ensuite fait éloigner.

“Ma réaction immédiate a été de lui donner un coup de pied, mais je ne l’ai pas fait parce que je savais quelles seraient les répercussions.”

La victime présumée a déclaré qu’il savait que son agresseur était McBurnie parce qu’il était la seule personne qu’il avait vue portant une botte de protection.

“Je ne pouvais pas me lever à cause des gens autour de moi”, a-t-il déclaré. “J’ai senti que j’allais me prendre la tête.

“J’ai vraiment craint pour ma vie parce que j’ai eu des blessures à la tête dans le passé et que ma tête est très sensible.”

Le tribunal a appris que M. Brinkley ne s’était pas rendu compte que c’était Brewster qui lui avait mis une prise de tête jusqu’à ce qu’il voie des images de l’incident sur les réseaux sociaux.

Lors du contre-interrogatoire par l’avocate de McBurnie, Lisa Judge, on a demandé à M. Brinkley s’il suggérait que l’attaquant l’avait sélectionné parmi une foule de centaines et l’avait agressé “purement parce que vous aviez dit qu’il était un footballeur de merde”.

Mme Judge a demandé: “Il (McBurnie) a dit ‘Aha, c’est l’homme qui a dit que j’étais un dieu footballeur, je vais le tamponner?”‘

M. Brinkley a répondu: “Je crois que oui.”

Les procureurs ont abandonné une accusation de voies de fait simples portée contre Brewster en juillet.

Le procès se poursuit.